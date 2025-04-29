Реклама
Прямой эфир
Мир
В США начали расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме
Мир
В постпредстве РФ в ЕС оценили возможность разблокировки российских активов
Мир
Крупнейшие банки США продали последнюю часть долга Маска для покупки Twitter
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Патрушев заявил о приближении России к успешному завершению СВО
Мир
В Конго зафиксировали новую вспышку заболеваемости холерой
Мир
Владельцы магазинов в Барселоне потеряли тысячи евро на фоне блэкаута
Мир
Послание Трампа Макрону вызвало панику в Елисейском дворце
Происшествия
Три бойца «Орлана» пострадали при ударе дрона в Белгородской области
Мир
В Камеруне экс-чемпион UFC Нганну на мотоцикле насмерть сбил девушку
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Захарова указала на экстремизм Киева после одобрения Зеленским терактов в РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
Фетисов указал на провокации в отношении Овечкина со стороны украинцев в Канаде
Общество
Административную ответственность снимут с готовых устранить нарушения
Мир
Россия и Эфиопия подтвердили настрой на расширение сотрудничества
Мир
В Испании остановлено движение поездов на фоне отключения электроэнергии

Вирусолог предупредил о передающихся через укусы комаров болезнях

Вирусолог Лукашев: через укус комаров можно заразиться лихорадкой Западного Нила
0
EN
Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Укусы некоторых комаров могут представлять угрозу и привести к заражению такими болезнями, как дирофиляриоз и лихорадка Западного Нила. Об этом 28 апреля рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с «Газетой.Ru».

«В целом комары в нашей стране намного менее опасны, чем в тропических странах. Ни малярии, ни желтой лихорадки, ни Денге у нас нет. Пожалуй, самое опасное заболевание, которое могут переносить комары в России, — лихорадка Западного Нила. Впервые в нашей стране этот вирус появился в 1999 году, и с тех пор регулярно происходят вспышки. Это вирус птиц, человек заболевает сравнительно редко, однако у небольшой части людей заболевание может протекать очень тяжело, с развитием энцефалита», — рассказал специалист.

Риск заболевания увеличивается к концу жаркого лета. Поэтому до начала августа риск столкнуться с этим недугом крайне низкий.

При этом в настоящее время не существует вакцины против заболевания, а также терапии. Вспышки лихорадки Западного Нила возможны по всей стране, в том числе в Москве и других мегаполисах.

Еще одной угрозой для россиян может стать дирофиляриоз. Основным переносчиком паразита являются собаки. Но человек тоже может быть заражен через укус комара при определенных условиях

«Еще двадцать лет эпицентр заболевания был в Ростовской области, а сегодня заразиться можно и в Москве. Главный способ борьбы — дегельминтизация собак, причем важно, чтобы регулярно пролечена была не только своя собака, но и все в радиусе 100–200 м от тех мест, где часто бываете», — заявил вирусолог.

Также Лукашев указал на риск заражения тропической лихорадкой через укусы новых видов комаров, расплодившихся в Краснодарском крае.

«Для того чтобы у нас началась своя вспышка, должно произойти сразу несколько маловероятных событий, так что угроза пока гипотетическая, но то, что двадцать лет назад было невозможным, стало маловероятным», — сказал эксперт.

«Примерно год-два»: в Москве спрогнозировали появление вирусного энцефалита
Сейчас клещи в основном переносят боррелиоз и пятнистую лихорадку

25 апреля врач Радчик рассказала о причинах появления синяков после укуса насекомых. Как пояснила эксперт, комары, вводя в кожу антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови, могут вызывать небольшие кровоизлияния. Особенно подвержены этому люди с чувствительной кожей и те, кто расчесывает места укусов. По ее словам, в отличие от комаров слепни механически повреждают кожу, что приводит к разрыву капилляров и накоплению крови под кожей, образуя фиолетовые или синие пятна. Это делает их укусы более травматичными, особенно для детей, которые могут быть менее осторожными в своем поведении на природе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025