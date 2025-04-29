Вирусолог предупредил о передающихся через укусы комаров болезнях

Укусы некоторых комаров могут представлять угрозу и привести к заражению такими болезнями, как дирофиляриоз и лихорадка Западного Нила. Об этом 28 апреля рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с «Газетой.Ru».

«В целом комары в нашей стране намного менее опасны, чем в тропических странах. Ни малярии, ни желтой лихорадки, ни Денге у нас нет. Пожалуй, самое опасное заболевание, которое могут переносить комары в России, — лихорадка Западного Нила. Впервые в нашей стране этот вирус появился в 1999 году, и с тех пор регулярно происходят вспышки. Это вирус птиц, человек заболевает сравнительно редко, однако у небольшой части людей заболевание может протекать очень тяжело, с развитием энцефалита», — рассказал специалист.

Риск заболевания увеличивается к концу жаркого лета. Поэтому до начала августа риск столкнуться с этим недугом крайне низкий.

При этом в настоящее время не существует вакцины против заболевания, а также терапии. Вспышки лихорадки Западного Нила возможны по всей стране, в том числе в Москве и других мегаполисах.

Еще одной угрозой для россиян может стать дирофиляриоз. Основным переносчиком паразита являются собаки. Но человек тоже может быть заражен через укус комара при определенных условиях

«Еще двадцать лет эпицентр заболевания был в Ростовской области, а сегодня заразиться можно и в Москве. Главный способ борьбы — дегельминтизация собак, причем важно, чтобы регулярно пролечена была не только своя собака, но и все в радиусе 100–200 м от тех мест, где часто бываете», — заявил вирусолог.

Также Лукашев указал на риск заражения тропической лихорадкой через укусы новых видов комаров, расплодившихся в Краснодарском крае.

«Для того чтобы у нас началась своя вспышка, должно произойти сразу несколько маловероятных событий, так что угроза пока гипотетическая, но то, что двадцать лет назад было невозможным, стало маловероятным», — сказал эксперт.

25 апреля врач Радчик рассказала о причинах появления синяков после укуса насекомых. Как пояснила эксперт, комары, вводя в кожу антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови, могут вызывать небольшие кровоизлияния. Особенно подвержены этому люди с чувствительной кожей и те, кто расчесывает места укусов. По ее словам, в отличие от комаров слепни механически повреждают кожу, что приводит к разрыву капилляров и накоплению крови под кожей, образуя фиолетовые или синие пятна. Это делает их укусы более травматичными, особенно для детей, которые могут быть менее осторожными в своем поведении на природе.