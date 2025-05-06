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В Берлине завершились бои

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Фото: РИА Новости/Владимир Юдин
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Замолкли бои в Берлине. На улицах города наводится порядок, военные коменданты озабоченно хлопочут об учете населения и продовольственных карточках, об охране предприятий и складов, рассказывает газета «Известия» в номере от 6 мая.

«Седой генерал, еще два дня назад отдававший приказания открыть огонь, перейти в атаку, совершить обходный маневр, мгновенно переключается на «мирные дела», не менее сложные и жгучие, нежели военные», — рассказывают корреспонденты издания.

До Великой Победы оставалось ровно 3 дня.

Страх, годами впрыскиваемый в сознание рядовых немцев дьявольскими шприцами гитлеровской пропаганды, начинает улетучиваться в свежем воздухе правды, приносимой нашими войсками. Она поражает их, но помогает некоторым понять всю глубину позора и ужаса, в которые была ввергнута гитлеризмом Германия.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

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