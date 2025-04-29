Посол Индии в РФ оценил возможность обеспечения безопасности в стране после теракта
Индия самостоятельно обеспечит должный уровень безопасности после теракта без привлечения третьих стран, заявил «Известиям» посол этой страны в РФ Винай Кумар.
«Нам не нужна никакая внешняя страна, которая бы обеспечивала нам безопасность. Мы позаботимся о своей безопасности. Но нам нужна поддержка всех против терроризма, в осуждении терроризма и в оказании давления на тех, кто поддерживает терроризм», — заявил Винай Кумар.
Так он ответил на вопрос «Известий» об обращении за помощью к ШОС и к России в частности в обеспечении безопасности после теракта.
На встрече с Винаем Кумаром 28 апреля замглавы МИД РФ Андрей Руденко подтвердил готовность России совместно с Индией противостоять глобальной террористической угрозе.
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