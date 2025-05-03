Красная Армия соединилась с союзными войсками

3 мая войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели городом Цешин — важным дорожным узлом и сильным опорным пунктом обороны немцев, сообщает газета «Известия».

В тот ж день бойцы 2-го Белорусского фронта захватили города Барт, Бад Доберан, Нойбуков, Варин, Виттенберге и соединились на линии Висмар с союзными нам английскими войсками.

До Великой Победы оставалось ровно 6 дней.

«Сегодня, 3 мая, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 2- го Белорусского фронта, овладевшим названными городами, — двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырёх орудий», — пишет издание в номере от 4 мая.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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