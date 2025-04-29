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Посол Палестины рассказал о повестке переговоров Путина и Аббаса

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Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
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Президент Палестины Махмуд Аббас встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 10 мая. Об этом «Известиям» рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, переговоры лидеров будут касаться обстановки в секторе Газа, Иерусалиме и на Западном берегу, продолжающихся израильских атак и гуманитарной ситуации.

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«Президент Аббас приезжает 8 мая, чтобы участвовать в параде. А встреча с президентом Путиным пройдет 10-го числа вечером. Лидеры обсудят практические вопросы, в частности, продолжающиеся нападения Израиля на мирных жителей Газы, отсутствие прекращения огня и недопущение ввоза гуманитарной помощи», — сообщил Абдель Хафиз Нофаль.

Дипломат добавил, что Аббас и Путин намерены затронуть и вопросы политического урегулирования. Как отметил Нофаль, РФ традиционно поддерживает решение о создании двух государств — Израиля и Палестины — на основе резолюций ООН.

«Россия была и остается одной из немногих стран, которые последовательно выступают за создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — подчеркнул посол.

Он напомнил, что РФ по-прежнему отказывается перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, связывая этот вопрос с созданием палестинского государства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бесконфликтный потенциал: о чем Аббас будет говорить с Путиным 10 мая

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