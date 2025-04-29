Бесконфликтный потенциал: о чем Аббас будет говорить с Путиным 10 мая

Президент Палестины Махмуд Аббас встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 10 мая. Об этом «Известиям» сообщил ее посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, переговоры лидеров будут касаться обстановки в секторе Газа, Иерусалиме и на Западном берегу, непрекращающихся израильских атак и гуманитарной ситуации. Дипломат отметил: Москва посылает важные сигналы о необходимости двухгосударственного разрешения ближневосточного конфликта. В Рамалле рассчитывают на то, что палестинская проблема будет поднята и в контексте российско-американских контактов.

Что сейчас происходит в секторе Газа

Махмуд Аббас посетит Москву для участия в праздновании Дня Победы. Как сообщил «Известиям» палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль, 8 мая президент прибудет в РФ, а 10-го вечером проведет двусторонние переговоры с российским лидером. Ключевой темой встречи с Владимиром Путиным станет обсуждение ситуации на палестинских территориях и перспективы политического урегулирования ближневосточного конфликта.

По словам посла, палестинская сторона намерена поднять вопрос о продолжающейся гуманитарной катастрофе в Газе, вызванной блокадой и военными действиями Израиля. Последняя встреча двух лидеров состоялась в октябре 2024 года во время саммита БРИКС в Казани. Тогда Аббас и Путин тоже обсуждали события в эксклаве.

— Лидеры обсудят практические вопросы, в частности продолжающиеся нападения Израиля на мирных жителей Газы, отсутствие прекращения огня и недопущение ввоза гуманитарной помощи, — подчеркнул Абдель Хафиз Нофаль.

Он отметил, что отсутствие поставок усугубляет гуманитарный кризис, грозя катастрофическими последствиями для мирного населения.

— Для нас это жизненно важный вопрос. Уже два месяца более 2 млн жителей сектора Газа лишены доступа к гуманитарной помощи. Ежедневно им требуется от 500 до 700 грузовиков с продовольствием и медикаментами, но за это время не был допущен ни один, — отметил глава дипмиссии.

Палестинский посол отдельно остановился на ситуации на Западном берегу и в Иерусалиме. По его словам, израильские поселенцы совершают массовые нападения на палестинские деревни и кварталы.

— Этот вопрос также будет в повестке дня наших переговоров с российской стороной, — добавил он.

Роль РФ в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке

Лидеры намерены затронуть и вопросы политического урегулирования. Как отметил Нофаль, Москва традиционно поддерживает решение о создании двух государств — Израиля и Палестины — на основе резолюций ООН.

— Россия была и остается одной из немногих стран, которые последовательно выступают за создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, — напомнил дипломат.

Он отметил, что РФ по-прежнему отказывается перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, связывая этот вопрос с созданием палестинского государства. По словам Нофаля, встреча президентов имеет особую важность на фоне продолжающейся эскалации и растущего давления на палестинский народ.

— Мы переживаем чрезвычайные и очень тяжелые времена. Односторонняя агрессия Израиля продолжается уже более девятнадцати месяцев, и при этом они получают полную поддержку со стороны США и западных стран, — заявил посол.

Как отмечает глава дипмиссии, отдельное внимание на встрече Аббаса и Путина будет уделено предстоящей в июне конференции Совета Безопасности ООН. По инициативе Саудовской Аравии и Франции планируется обсуждение вопроса о признании решения о создании двух государств на международном уровне.

— В контексте российско-американских отношений крайне важно поднять палестинский вопрос во всех его аспектах в ходе двусторонней встречи, в которой примут участие президент Путин и президент Трамп, — добавил дипломат.

Сделки для разрешения палестино-израильского конфликта

Согласно данным палестинского комитета по борьбе с разделительной стеной и строительством еврейских поселений, только за первые три месяца 2025 года израильтяне совершили 860 нападений на палестинцев и их имущество на Западном берегу. Речь идет о масштабных актах насилия: о штурмах городов и деревень, уничтожении собственности, захвате земель.

Кроме того, власти Израиля стали чаще разрушать палестинские постройки. По информации того же ведомства, в марте 2025-го было зафиксировано 58 операций по сносу зданий. Больше всего разрушений пришлось на провинцию Тулькарм, где было снесено 13 объектов. В Иерусалиме снесли восемь построек, в Наблусе — семь и столько же в Дженине.

Продолжает ухудшаться ситуация в Газе. Как сообщила газета Haaretz, армия Израиля приступила к расширению так называемой буферной зоны — территории, которая в условиях конфликта должна быть нейтральной или демилитаризованной, но фактически контролируется израильскими войсками. Она вскоре охватит около 75 кв. км, что составляет примерно пятую часть всей территории сектора Газа, включая стратегически важный город Рафах. Это значительно сузит доступную для проживания и ведения хозяйственной деятельности территорию.

На фоне продолжающейся эскалации дипломатические усилия по прекращению боевых действий в Газе активизировались. Катар, Египет и США ведут переговоры, пытаясь добиться соглашения, которое положит конец войне, обеспечит вызволение удерживаемых в Газе заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных.

Как сообщают СМИ, делегация движения ХАМАС, посетившая Каир на этой неделе, передала посредникам предложение. Согласно этому плану, предполагается заключение комплексной сделки: одновременное освобождение всех живых пленных и передача останков погибших в обмен на полное прекращение боевых действий и полное израильское выведение войск из сектора Газа. Инициатива ХАМАС также включает установление пятилетнего перемирия, в течение которого должны быть сняты все ограничения на процесс восстановления разрушенной инфраструктуры Газы.