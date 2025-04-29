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Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Иностранные банки сохраняют интерес к ведению бизнеса в России, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Такую позицию игроки высказали на закрытой встрече депутатов с представителями европейского бизнеса, которая прошла в апреле.

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«Все иностранные финансисты — участники встречи выразили заинтересованность в работе на российском рынке», — подчеркнул Аксаков.

При нормализации отношений РФ с Западом представители иностранного бизнеса могут начать возвращаться на российских рынок, уточнил депутат.

До обострения украинского конфликта в феврале 2022 года в РФ действовало несколько «дочек» иностранных банков. Крупнейшими из них были Райффайзенбанк (Австрия), Росбанк (Франция), Юникредит Банк (Италия), Ситибанк (США), Хоум Банк (Чехия) и ОТП Банк (Венгрия).

Ряд игроков продолжает деятельность у нас в стране. Среди них — Райффайзенбанк и Юникредит Банк, которые до сих пор входят в список системно значимых кредитных организаций, формируемый ЦБ. При этом они не раз официально заявляли о планах уйти из России, но это сложный процесс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вперед в прошлое: иностранные банки могут пересмотреть решение об уходе из РФ

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