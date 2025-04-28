Лидер оппозиции Канады призвал Трампа не мешать выборам в стране

Президенту США Дональду Трампу не следует вмешиваться в канадские выборы. Об этом 28 апреля сообщил лидер главной оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр на странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Президент Трамп, не лезьте в наши выборы», — написал он.

По его словам, жители Канады сами смогут определить будущее своей страны в рамках избирательного процесса. Политик также отметил, что Канада никогда не станет 51-м штатом США.

В этот же день Трамп в социальной сети Truth Social призвал Канаду войти в состав США. Он пообещал поспособствовать улучшению качества жизни жителей страны, укреплению экономики и оборонного потенциала.