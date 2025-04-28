Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдепе заявили о серьезности намерений США по завершению конфликта на Украине
Мир
В постпредстве РФ в ЕС оценили возможность разблокировки российских активов
Мир
Лидер оппозиции Канады призвал Трампа не мешать выборам в стране
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Происшествия
В результате обстрелов ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель
Мир
В Конго зафиксировали новую вспышку заболеваемости холерой
Происшествия
ВСУ атаковали населенные пункты четырех районов Брянской области
Мир
Послание Трампа Макрону вызвало панику в Елисейском дворце
Мир
Индия закрыла с Францией сделку на $7,4 млрд по истребителям Rafale
Мир
В Камеруне экс-чемпион UFC Нганну на мотоцикле насмерть сбил девушку
Мир
Число жертв взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи выросло до 70
Мир
Захарова указала на экстремизм Киева после одобрения Зеленским терактов в РФ
Спорт
Матчи турнира «Мастерс» в Мадриде прервали из-за сбоя в энергосистеме страны
Мир
Фетисов указал на провокации в отношении Овечкина со стороны украинцев в Канаде
Мир
Лут указала на готовность компаний РФ к совместным проектам в энергетике в Камбодже
Мир
Россия и Эфиопия подтвердили настрой на расширение сотрудничества
Мир
СМИ указали на требование США к Греции передать Украине системы ПВО Patriot

Лидер оппозиции Канады призвал Трампа не мешать выборам в стране

0
EN
Фото: TASS/Darren Calabrese
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президенту США Дональду Трампу не следует вмешиваться в канадские выборы. Об этом 28 апреля сообщил лидер главной оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр на странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Президент Трамп, не лезьте в наши выборы», — написал он.

По его словам, жители Канады сами смогут определить будущее своей страны в рамках избирательного процесса. Политик также отметил, что Канада никогда не станет 51-м штатом США.

В отказном тоне: Канада cближается с ЕС на фоне конфликтов с США
Тарифная политика Трампа настраивает союзников против него

В этот же день Трамп в социальной сети Truth Social призвал Канаду войти в состав США. Он пообещал поспособствовать улучшению качества жизни жителей страны, укреплению экономики и оборонного потенциала.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025