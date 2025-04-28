В Госдуме оценили возможность продления перемирия

Обсуждать возможность продления перемирия можно будет в случае его соблюдения украинской стороной. Об этом депутат Госдумы Светлана Журова заявила в понедельник, 28 апреля.

«Всё зависит от того, как будет вести себя украинская сторона. Если не остановится на время перемирия — это одно дело, если всё же огонь прекратится, на чем настаивают американцы, — совсем другое. Кому-то на Украине выгодно продолжение боевых действий», — сказала она в разговоре с Lenta.Ru.

Парламентарий подчеркнула, что даже если перемирие окажется не самым удачным, позитивным является уже то, что в эти дни пострадает меньшее число мирного населения и будет меньше разрушений.

«Партнеры Украины постепенно подталкивают ее к миру. Но резко закончить конфликт они не могут. Хотя народ Украины, который уже настрадался от этого конфликта, тоже давит на свое правительство», — заключила Журова.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, передает RT. Кроме того, в Кремле уточнили, что украинской стороне необходимо последовать этому же примеру, пишет «Москва 24».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемирие к 80-летию Победы является проявлением доброй воли России, передает ИА Регнум.