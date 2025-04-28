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Психолог связала переедание с детскими травмами

Психолог Яушева: люди с детскими травмами чаще страдают от переедания
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Фото: Getty Images/bymuratdeniz
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Клинический психолог Дарья Яушева рассказала, что основой для развития расстройств пищевого поведения (РПП) нередко становятся детские травмы, семейные установки и опыт эмоционального насилия.

В беседе с aif.ru в понедельник, 28 апреля, специалист отметила, что связь РПП с детскими травмами встречается довольно часто. Также существенную роль играют паттерны поведения в семье и установки, передаваемые из поколения в поколение.

«В семье может цениться исключительно худое тело, процветать установки перфекционизма и тревожности. Всё это может приводить к тому, что человек начинает прибегать к депривации едой», — объяснила Яушева.

Помимо этого, развитию такого расстройства могут способствовать занятия в кружках и спортивных секциях, особенно в подростковом возрасте, например при занятиях балетом или гимнастикой, когда лишний вес может набираться из-за гормональной перестройки организма.

Кроме того, установки типа «всегда нужно доедать», «выбрасывать еду нельзя» зачастую являются следствием межпоколенческих травм, связанных с пережитым голодом.

Также человек может начинать компенсировать едой отсутствие эмоциональной заботы после пережитого физического или сексуального насилия.

«Лишний вес может стать своеобразной броней, способом спрятать свою сексуальность и показать: «Я не объект желания», — добавила эксперт.

Также немалую роль в развитии РПП играют внушенные идеи вроде «надо быть стройной, чтобы тебя любили», а также запрет на выражение эмоций и пережитый буллинг.

Пока не доешь: как пищевое насилие приводит к развитию расстройств
Формирование пищевого поведения напрямую зависит от отношения к еде в семье

В феврале врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, как распознать РПП у подростка. По ее словам, анорексия характеризуется катастрофическим снижением порций пищи и стремлением исключить из рациона большинство продуктов. К ее симптомам врач отнесла отказ от еды в кругу семьи, частые заявления о насыщении и резкое снижение веса. Булимия проявляется в неконтролируемом обжорстве, за которым следуют попытки вызвать рвоту, сообщает Pravda.Ru. Булимия чаще всего появляется из-за желания контролировать собственную жизнь, особенно если подростка жестко ограничивают в других областях.

Также в феврале психолог по РПП Анастасия Касьяненко призвала к комплексному лечению заболевания, которое впоследствии может еще более негативно сказаться на здоровье. По ее словам, нужно разбираться с гормонами, ментальным здоровьем и первопричиной, пишет НСН.

Тогда же психолог Маргарита Алексеева рассказала о признаках расстройства пищевого поведения у детей. Первое, на что могут обратить внимание родители, это на то, что у подростка вес стоит на месте. Дальше следуют постоянные разговоры про еду. Также ненормальным считается длительное изучение своих недостатков перед зеркалом, отмечает 360.ru.

Ранее нутрициолог и медицинский психолог клиники «Евроонко» Ирина Мансурова в беседе с «Известиями» рассказала, что РПП — это психогенное заболевание, которому подвержены в основном женщины. Оно, как правило, сопровождается тяжелейшей клинической депрессией.

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