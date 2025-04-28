В Новой Каховке из-за атаки ВСУ повреждены газопровод и ЛЭП
В Новой Каховке Херсонской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены газопровод и линия электропередачи (ЛЭП). Об этом 28 апреля сообщил глава городского округа Виталий Гура.
«В городе Новая Каховка в результате обстрела поврежден газопровод, обрывы ЛЭП», — написал он в Telegram-канале.
По словам Гуры, также повреждения получили гараж, кирпичный забор и дорожное покрытие тротуаров. Кроме того, он добавил, что из-за атаки ВСУ никто из мирных жителей не пострадал.
В этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что женщина пострадала в Новой Каховке из-за атаки украинских боевиков. Он также отметил, что в результате украинского обстрела были выбиты окна в детском саду. В селе Райское после сброса с беспилотника загорелся нежилой дом.