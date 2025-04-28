Женщина пострадала в Новой Каховке Херсонской области в результате атаки ВСУ
Женщина пострадала в Новой Каховке Херсонской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 апреля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В частном доме на улице Мира пострадала женщина 1952 года рождения — с осколочными ранениями госпитализирована в Каховскую ЦРБ», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что в результате украинского обстрела были выбиты окна в детском саду. В селе Райское после сброса с беспилотника загорелся нежилой дом. Кроме того, в результате обстрела произошло возгорание в неэксплуатируемой школе, однако пострадавших в этом случае не зафиксировано.
Сальдо добавил, что ВСУ также обстреляли такие населенные пункты, как Алешки, Каховка, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Новая Маячка и Малая Лепетиха.
22 апреля Сальдо сообщил, что в результате продолжающихся обстрелов ВСУ в Херсонской области погибли 12 детей, еще 48 получили ранения. Он подчеркнул, что право ребенка на жизнь должно быть защищено в любой ситуации.