Вирусолог перечислил опасные по риску холеры страны
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал, что российские туристы, посещающие страны Африки, Индию, остров Гаити и Юго-Восточную Азию, могут привезти оттуда холеру.
В беседе с aif.ru в понедельник, 28 апреля, специалист предупредил, что холера относится к категории особо опасных для людей инфекционных заболеваний. Оно в короткие сроки при отсутствии лечения может привести к обезвоживанию, появлению судорожного симптома и даже летальному исходу.
«Небольшие вспышки и одиночные случаи регистрируются по всему миру. В среднем ежегодно заболевает около 5 млн человек, из них умирает около 130 тыс.», — рассказал эксперт.
По его словам, при холере инкубационный период составляет от нескольких часов до пяти дней.
Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемиологическая ситуация по холере в России стабильная и находится под постоянным контролем, пишет сат kp.ru. В последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры, пишет НСН.
В ведомстве подчеркнули, что в России системно проводится комплекс мероприятий по профилактике заболевания. Россиянам, которые планируют поездки за рубеж, посоветовали уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания у туроператоров или в территориальных органах Роспотребнадзора, отмечает агентство городских новостей «Москва».
26 апреля стало известно, что у второго россиянина выявили холеру. Оба жителя Московской и Воронежской областей прибыли одним рейсом из Индии 21 апреля, пишет RT. После выявления первого пациента были установлены все контактные лица в 33 регионах России, уточняет 360.ru.