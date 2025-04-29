Стоимость «квадрата» в новостройках Новой Москвы за год выросла на 7%

Средневзвешенная цена 1 кв. м на первичном рынке Новой Москвы составила 262 480 рублей. За квартал она выросла на 5%, за год — на 7,1%. Это следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 29 апреля.

В I квартале 2025 года на рынке новостроек Новой Москвы экспонировалось 17,5 тыс. лотов (–10,4% за квартал, –27,6% за год) в 46 проектах, где 17,2 тыс. — квартиры и 200 — апартаменты.

При этом было зарегистрировано 5,7 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). За квартал показатель снизился на 16,9%, за год вырос на 8,2%. В феврале было заключено максимальное число сделок (2,1 тыс.), минимальное — в январе (1,6 тыс.).

«На фоне сложных макроэкономических условий в отчетном периоде был зафиксирован запуск лишь одного нового проекта. Объем предложения сократился на 10,4% за квартал (до 17,5 тыс. лотов), демонстрируя снижение на 26,7% в годовом выражении — минимальный показатель с октября 2022 года», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что средняя цена 1 кв. м на первичном рынке старой Москвы достигла 685,3 тыс. рублей. За год показатель вырос на 25,2%. При этом в самом дорогом районе — Тверском — средняя стоимость «квадрата» превысила 3 млн рублей. Это следует из данных компании «Метриум».