Цена «квадрата» новостроек «старой» Москвы за год выросла на 25%

Средняя цена 1 кв. м на первичном рынке «старой» Москвы достигла 685,3 тыс. рублей. За год показатель вырос на 25,2%. Это следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 24 апреля. При этом в самом дорогом районе — Тверском — средняя цена «квадрата» в 2025 году впервые превысила 3 млн рублей.

По информации экспертов, продажи жилья в новостройках ведутся в 95 районах во всех 10 округах «старой» Москвы (включая Зеленоградский).

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов отметил, что высокие средние цены на жилую недвижимость свидетельствуют о престиже локации. По его словам, если в отдельно взятом проекте может наблюдаться «оверпрайс», то усредненный показатель по локации точно говорит о реальном статусе.

«Причем первичный рынок в Москве устроен так, что очень высокие цены вовсе не означают, что предел достигнут и рост замедлится. Напротив, у недвижимости в востребованных локациях с эксклюзивными характеристиками, по сути, нет потолка цен. И такие районы есть практически в каждом округе. Отличается лишь порядок цен: если в центре в наиболее престижных локациях «квадрат» стоит в среднем несколько миллионов рублей, то на периферии и 500 тыс. рублей за 1 кв. м служат показателем особого статуса», — добавил он.

На первичном рынке ЦАО средняя цена 1 кв. м составляет 1,94 млн рублей (+45,9% за год). Максимальный показатель в историческом центре зафиксирован в Тверском районе — 3,06 млн рублей за 1 кв. м (+23,9%). Как уточнили эксперты, это первая локация в истории столичного рынка, где средняя цена 1 кв. м превысила рубеж в 3 млн рублей. Такой показатель объясняется тем, что 92% местного предложения относится к делюкс-классу, а также непосредственной близостью реализуемых проектов к Кремлю.

В новостройках ЗАО средняя цена 1 кв. м составляет 599,3 тыс. рублей (+16,5%). Дороже всего первичное жилье на западе Москвы стоит в Дорогомилово — 1,34 млн рублей за «квадрат». Первичное жилье в СЗАО стоит в среднем 522,8 тыс. рублей за 1 кв. м (+11,5%). Район на северо-западе столицы с наиболее дорогим жильем — Хорошево-Мневники (в среднем 644,4 тыс. рублей за кв. м).

«По уровню спроса на первичном рынке Москвы Хорошево-Мневники входят в топ-10 самых популярных районов. Ежегодно покупательская активность здесь растет, а ликвидность новостроек повышается. Это объясняется тем, что в Хорошево-Мневниках сохраняются обширные зеленые зоны и чистые водоемы, но вместе с тем строятся новые транспортные развязки и современные объекты инфраструктуры», — сказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

На первичном рынке ЮАО средняя цена 1 кв. м составляет 490,9 тыс. рублей (+8,1%), лидером по стоимости оказался Донской район (725,6 тыс. рублей). В новостройках САО средняя цена «квадрата» составляет 461,2 тыс. рублей (+13%), дороже всего — в Беговом районе (766,9 тыс. рублей). В СВАО — в среднем 447,7 тыс. рублей за 1 кв. м (+17,6%), дороже всего в Ростокино (638,2 тыс. рублей).

Вместе с тем на первичном рынке ЮЗАО средняя цена 1 кв. м составляет 430,7 тыс. рублей (+1,5%). Лидер по стоимости — Гагаринский район (860,4 тыс. рублей). В новостройках ВАО средняя цена «квадрата» достигла 415,8 тыс. рублей (+9,3%), дороже всего — в Сокольниках (564,6 тыс. рублей).

«Сокольники — сложившийся район, который по-прежнему развивается и обновляется, но через точечную застройку, что позволит сохранять комфортный жизненный ритм. Так, более пяти лет в районе не выходило новостроек с квартирами бизнес-класса, несмотря на всю привлекательность локации», — отметила директор коммерческого управления STONE Кристина Недря.

По данным экспертов, новостройки в ЮВАО стоят в среднем 381,2 тыс. рублей за 1 кв. м (+10,5%). Лидер по стоимости — Лефортово (474,2 тыс. рублей). На первичном рынке ЗелАО средняя цена 1 кв. м составляет 258,5 тыс. рублей (+12,7%), дороже всего в районе Матушкино (314,7 тыс. рублей).

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что 13% опрошенных россиян мечтают о покупке недвижимости, будь то жилье на море, в столице или за границей. В то же время 47% респондентов хотят перестать работать и жить на пассивный доход, говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».