Сын Трампа обвинил губернатора Иллинойса в подстрекательстве к покушению на отца
Сын американского лидера Дональд Трамп – младший 28 апреля уличил губернатора штата Иллинойс Джей Би Прицкера в провоцировании к покушению на своего отца из-за речи в ходе его выступления.
«Вы пытаетесь инспирировать третью попытку покушения на моего отца? Двух для вас было недостаточно?» — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Так Трамп-младший прокомментировал публикацию в соцсети, в которой Прицкер на выступлении перед демократами штата Нью-Гэмпшир призывает к «массовым протестам, мобилизации и созданию помех» в стране.
Кроме того, губернатор заявил, что республиканцы «не могут знать ни минуты покоя».
В 2024 году президент США Дональд Трамп пережил два покушения. Первое произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо по касательной. Вторая попытка была совершена 15 сентября: произошла стрельба у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Трамп находился в 500 м от места событий. Преступников в обоих случаях задержали.