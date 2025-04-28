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Сын Трампа обвинил губернатора Иллинойса в подстрекательстве к покушению на отца

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Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Сын американского лидера Дональд Трамп – младший 28 апреля уличил губернатора штата Иллинойс Джей Би Прицкера в провоцировании к покушению на своего отца из-за речи в ходе его выступления.

«Вы пытаетесь инспирировать третью попытку покушения на моего отца? Двух для вас было недостаточно?» — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Так Трамп-младший прокомментировал публикацию в соцсети, в которой Прицкер на выступлении перед демократами штата Нью-Гэмпшир призывает к «массовым протестам, мобилизации и созданию помех» в стране.

Кроме того, губернатор заявил, что республиканцы «не могут знать ни минуты покоя».

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В 2024 году президент США Дональд Трамп пережил два покушения. Первое произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо по касательной. Вторая попытка была совершена 15 сентября: произошла стрельба у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Трамп находился в 500 м от места событий. Преступников в обоих случаях задержали.

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