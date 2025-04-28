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Эксперт рассказал о влиянии американских пошлин на рынок СПГ

Эксперт Гулиев: пошлины США могут нанести удар по американским экспортерам СПГ
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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Новые пошлины США на китайские суда могут нанести удар по американским экспортерам сжиженного природного газа (СПГ). Об этом рассказал «Известия» 28 апреля замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.

«Эти сборы, направленные против судов китайского производства или принадлежащих КНР, в конечном итоге вредят самим американским компаниям, работающим с СПГ», — отметил специалист.

По его словам, Вашингтон пытается снизить зависимость от китайского судостроения и стимулировать собственное производство.

«[Президент США] Дональд Трамп хочет ослабить доминирование Китая в морских перевозках и подстегнуть спрос на американские суда. Однако судоверфи США и так перегружены заказами и не смогут в ближайшие пять лет обеспечить потребности отрасли в СПГ-танкерах», — пояснил эксперт.

Ситуация усугубляется нехваткой свободных судов для перевозок.

«У США попросту нет достаточного количества танкеров, чтобы вывозить свои объемы СПГ. Экспортеры бьют тревогу — крупнейшие игроки рынка уже направили обращения в Белый дом с требованием пересмотреть эту политику», — добавил он.

Специалист отметил противоречия в энергетической стратегии Трампа. С одной стороны, администрация активно поддерживает политику энергодоминирования с лозунгом «бури, детка, бури». С другой стороны, низкие цены на нефть и новые пошлины негативно влияют на сланцевую отрасль, а теперь и на сектор сжиженного природного газа. Убытки могут составлять десятки миллиардов долларов ежегодно.

«В конечном счете, эти меры — часть торговой войны с Китаем. Но их последствия для американского рынка СПГ могут оказаться гораздо серьезнее, чем предполагалось», — подытожил Гулиев.

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Ранее, 17 марта, эксперт и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе «Известиями» предрек рост цен на газ в Европе в случае отказа от российского СПГ. По его словам, чтобы заменить российский газ, Европе придется переориентировать поставки из Катара, который сейчас отправляет свое топливо в Азию.

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