Эксперт рассказал о влиянии американских пошлин на рынок СПГ

Новые пошлины США на китайские суда могут нанести удар по американским экспортерам сжиженного природного газа (СПГ). Об этом рассказал «Известия» 28 апреля замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.

«Эти сборы, направленные против судов китайского производства или принадлежащих КНР, в конечном итоге вредят самим американским компаниям, работающим с СПГ», — отметил специалист.

По его словам, Вашингтон пытается снизить зависимость от китайского судостроения и стимулировать собственное производство.

«[Президент США] Дональд Трамп хочет ослабить доминирование Китая в морских перевозках и подстегнуть спрос на американские суда. Однако судоверфи США и так перегружены заказами и не смогут в ближайшие пять лет обеспечить потребности отрасли в СПГ-танкерах», — пояснил эксперт.

Ситуация усугубляется нехваткой свободных судов для перевозок.

«У США попросту нет достаточного количества танкеров, чтобы вывозить свои объемы СПГ. Экспортеры бьют тревогу — крупнейшие игроки рынка уже направили обращения в Белый дом с требованием пересмотреть эту политику», — добавил он.

Специалист отметил противоречия в энергетической стратегии Трампа. С одной стороны, администрация активно поддерживает политику энергодоминирования с лозунгом «бури, детка, бури». С другой стороны, низкие цены на нефть и новые пошлины негативно влияют на сланцевую отрасль, а теперь и на сектор сжиженного природного газа. Убытки могут составлять десятки миллиардов долларов ежегодно.

«В конечном счете, эти меры — часть торговой войны с Китаем. Но их последствия для американского рынка СПГ могут оказаться гораздо серьезнее, чем предполагалось», — подытожил Гулиев.

Ранее, 17 марта, эксперт и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе «Известиями» предрек рост цен на газ в Европе в случае отказа от российского СПГ. По его словам, чтобы заменить российский газ, Европе придется переориентировать поставки из Катара, который сейчас отправляет свое топливо в Азию.