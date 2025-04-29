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Россияне перечислили цели для автопутешествий

Исследование: 38% россиян планируют летом отправиться в автопутешествие
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Среди опрошенных россиян свыше трети (38%) планируют отправиться в автопутешествие летом 2025 года. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с которыми ознакомились «Известия» 29 апреля.

Респонденты рассказали, с какой целью они бы с наибольшим интересом отправились в такую поездку, если бы имели такую возможность.

Наиболее популярная цель — погулять и посмотреть другой город или местность (37%). Чаще остальных этот вариант поездки выбирают женщины (40% против 33% мужчин).

На втором месте — пляжный отдых (16%), особенно популярный среди людей в возрасте 25–34 лет (21%), жителей Северо-Кавказского федерального округа (26%), россиян, имеющих детей (19%). На третьем — поездки на лечебно-оздоровительные курорты (13%) и изучение архитектуры и истории разных регионов и городов (13%).

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Чуть менее популярны оказались рыбалка и охота (11%). Больший интерес к ним наблюдается среди мужчин и в возрастной группе 35–44 лет.

«Рост популярности автопутешествий — не только следствие экономии на транспорте, но и показатель стремления россиян к индивидуальному и осознанному отдыху. Для туристической отрасли это сигнал к развитию инфраструктуры вдоль автомаршрутов: качественных сервисов, оздоровительных и культурных точек притяжения, удобных цифровых решений», — отметила генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

По ее мнению, туроператорам стоит предлагать адресные форматы поддержки — например, маршруты с гибкой программой и возможностью частичной организации через платформы.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что традиционный пляжный отдых постепенно теряет позиции. Растет интерес россиян к авторским турам от местных жителей (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%). Об этом говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch.

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