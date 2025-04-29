Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках каркасного дома

Одно из преимуществ каркасных домов — малый вес конструкции. Однако деревянный каркас подвержен биологическим угрозам, рассказал «Известиям» 29 апреля строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

«Каркасный дом, несмотря на обилие рекламы и обещаний, требует трезвой оценки. Прежде чем решиться на строительство, стоит разобраться, из чего он состоит и к чему обязывает», — подчеркнул он.

Как объяснил эксперт, основу дома составляет деревянный каркас, между стойками которого закладывается утеплитель, закрываемый с двух сторон плитными материалами. Снаружи добавляется обшивка, внутри монтируется отделка. Эта простая схема позволяет строить такие дома быстро и без привлечения тяжелой техники. Небольшой дом можно собрать за месяц, особенно если использовать заранее подготовленный комплект.

«Один из главных аргументов в пользу каркасников — их легкость. За счет малого веса конструкции можно обойтись простейшим фундаментом: достаточно винтовых свай или облегченной плиты. Это особенно актуально на сложных грунтах, где заливка тяжелого фундамента обошлась бы в крупную сумму. Также нет необходимости ждать усадки, как в случае со срубами или кирпичом: отделку можно делать сразу», — уточнил Васильев.

При этом теплоизоляция закладывается сразу в стены, что делает дом пригодным для зимнего проживания. При грамотном утеплении 200 мм базальтовой ваты дом удерживает тепло не хуже кирпичной стены в полтора-два метра толщиной.

«Внутренние коммуникации можно проложить во время сборки каркаса — это экономит силы на штробление и делает обслуживание проще. Дом не шумит под дождем, если в кровле использовать мягкую черепицу, а стены из гипсокартона или ГСП позволяют добиться комфортной акустики внутри», — добавил специалист.

При этом сама конструкция устойчива к землетрясениям и грунтовым подвижкам: каркас работает как единое целое и гасит вибрации.

Однако у каркасных домов есть особенности, которые нельзя игнорировать. Главная — необходимость хорошей вентиляции.

«Дом устроен по принципу термоса: герметичность обеспечивает тепло, но без вытяжек и притока внутри быстро скапливается влага. Это приводит к сырости и может повредить утеплитель. Последний, кстати, тоже требует внимания: со временем он проседает, а если намокнет, полностью теряет свои свойства. В некоторых случаях утеплитель приходится менять уже через 15 лет», — отметил Васильев.

К тому же деревянный каркас подвержен биологическим угрозам: грибок, плесень, насекомые. Обработка антисептиками решает проблему лишь на определенный срок.

«Пожарная безопасность — еще один пункт, к которому придется отнестись серьезно: даже при использовании огнестойких материалов, дерево остается деревом. Стены не пробьет кулак, но монтажный нож с задачей справится — поэтому о прочности конструкции в контексте защиты от вандализма говорить не приходится», — сказал Васильев.

Вместе с тем долгая служба дома возможна только при соблюдении технологии. Ошибка в сборке, недосушенная доска, некачественно проклеенные мембраны — и через несколько лет дом потребует капитального вмешательства.

«Каркасный дом — это не быстрая халтура, а точная инженерная сборка, где важна каждая мелочь. Он может стать уютным и теплым жилищем, но лишь в том случае, если за красивыми обещаниями не забудут про физику, химию и здравый смысл», — заключил эксперт.

Ранее, 19 апреля, Васильев рассказал «Известиям», что строительство частного дома под ключ в 2025 году россиянам обойдется в 40–55 тыс. рублей за 1 кв. м. Это усредненный показатель, так как цена зависит в том числе от региона, используемых материалов, загруженности строительных бригад.