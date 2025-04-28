Медведев заявил о недопустимых попытках переосмыслить принципы Устава ООН

В настоящий момент в мире наблюдаются недопустимые попытки переосмыслить ключевые принципы Устава Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом 28 апреля заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в видеообращении к участникам международного симпозиума «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН».

«Сегодня мы наблюдаем недопустимые попытки переосмыслить ключевые принципы Устава ООН, разрушить систему, которая заложила основы послевоенного мироустройства и стала уникальной площадкой для прямого и конструктивного международного сотрудничества», — сказал он в ходе обращения, запись которого размещена на сайте партии «Единая Россия».

Также, по словам зампреда СБ РФ, наблюдаются и попытки оправдать нацистских преступников и кровавых пособников. Во многих странах, в том числе освобожденных от фашизма, нацизм снова «поднимает свою голову» и находит поддержку на государственном уровне. Медведев подчеркнул, что эти тенденции нельзя игнорировать.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 марта назвал Устав ООН критерием равноправия и справедливости в мире. При этом он уточнил, что положения документа мало кто выполняет из стран Запада.