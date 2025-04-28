Силуанов назвал обороноспособность основным приоритетом бюджетной политики РФ

Основным приоритетом бюджетной политики России до 2030 года является обеспечение обороноспособности и поддержка граждан страны. Об этом 28 апреля сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Сегодня основной приоритет — это обеспечение обороноспособности и безопасности страны, поддержка граждан, достижение технологического лидерства или технологического суверенитета», — сказал он.

По словам Силуанова, на данный момент в полном объеме также восполняются потребности страны в обеспечении нужд специальной военной операции (СВО). При этом отдельное внимание обращено на обеспечение социальной поддержки граждан, которые относятся к членам семьи военнослужащих Российской армии и к ветеранам СВО.

Кроме того, министр финансов добавил, что для оказания помощи ветеранам был создан фонд, где денежные средства поступают из бюджетных ресурсов страны. Он добавил, что необходимые деньги на подобные меры направляются в приоритетном порядке.

Ранее, 23 апреля, Силуанов заявил, что Министерство финансов РФ в своей работе до 2030 года будет стремиться к улучшению жизни людей. По его словам, этой цели государство будет добиваться за счет роста экономики, а также осуществления ответственной политики и усиления суверенитета в финансовой сфере.