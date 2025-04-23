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Силуанов заявил о стремлении Минфина к улучшению жизни людей

Силуанов: работа Минфина до 2030 года будет нацелена на улучшение жизни людей
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Фото: TASS/Dmitri Lovetsky
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Министерство финансов РФ в своей работе до 2030 года будет стремиться к улучшению жизни людей. Об этом 23 марта заявил министр финансов Антон Силуанов во время расширенного заседания коллегии ведомства в Национальном центре «Россия».

«Работа Минфина до [20]30 года будет строится в рамках миссии и ценности правительства Российской Федерации, улучшая жизнь людей», — отметил он.

По его словам, этой цели государство будет добиваться за счет роста экономики, а также осуществления ответственной политики и усиления суверенитета в финансовой сфере.

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Ранее, 14 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об утверждении правительством России обновленной стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Она состоит из комплекса мер для улучшения качества жизни людей.

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