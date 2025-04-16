Новый заряд: правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года

Правительство утвердило энергетическую стратегию страны до 2050 года. В документе расширен горизонт планирования, а также учтены вызовы сегодняшнего дня. Ожидается, что это позволит нефтяному, газовому и другим секторам еще точнее соответствовать происходящим в мире изменениям. Насколько энергетика России готова к трансформациям и какие изменения будут самыми значительными, разбирались «Известия».

Расширение производства

Требуются значительные инвестиции в модернизацию предприятий, поддержку имеющегося фонда скважин, развитие новых нефтегазоносных регионов, проектов СПГ, газохимических производств, объектов возобновляемой и водородной энергетики, заявила «Известиям» доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.

— Стратегия позволит привлечь инвестиции в отрасль. Она определяет приоритеты развития с детализацией по сегментам. Особое значение уделяется развитию кадрового потенциала и оценке кадровой потребности отрасли в перспективе до 2030 года. Это может стать дорожной картой для российских образовательных учреждений, помочь в оценке растущего подтвержденного спроса на отраслевых специалистов, — сказала она.

Для реализации стратегии и обеспечения конкурентоспособности, по ее мнению, российской энергетической отрасли потребуется расширение производства энергетического и нефтегазового оборудования, развитие цифровых технологий, технологий автоматизированного управления и мониторинга, технологий утилизации отходов, синтеза, организация производства собственных реагентов и катализаторов. Именно формирование полного цикла — от производства оборудования и комплектующих, мониторинга, сервисного обслуживания до производства и реализации продукции с добавленной стоимостью — позволит дать синергетический эффект государству, регионам, предприятиям, населению.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

В целом обновленная версия стратегии предусматривает более долгосрочное планирование и учитывает современные вызовы. Это позволит нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению и сопряженным транспортным системам лучше адаптироваться к глобальным изменениям.

Комплекс мероприятий, заложенный в стратегию, ориентирован на ускоренное развитие нефтегазопереработки, активное продвижение программы газификации регионов, обеспечение внутренних потребителей достаточным объемом нефтепродуктов по доступным ценам.

Российская энергетика находится в непростой ситуации, отметил в беседе с «Известиями» частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

— С одной стороны, у страны огромный ресурсный потенциал и инфраструктура, позволяющая экспортировать энергоресурсы в больших объемах. С другой, система не очень приспособлена к новым глобальным реалиям: углеродному регулированию, развороту мировой энергетики в сторону низкоуглеродных источников и росту внутреннего спроса на энергоэффективность. Готовность к трансформациям есть на уровне деклараций, но пока не на уровне системных реформ. Ключевая проблема — институциональная инерция и доминирование экспортно-сырьевой логики, — считает эксперт.

Стратегия 2050 года, по его словам, обещает упор на развитие СПГ, расширение присутствия на рынках Азии, модернизацию ТЭК с учетом цифровизации и декарбонизации, а также развитие новых видов энергетики — водородной и атомной. Если всё это реализуется, то самой значительной трансформацией станет диверсификация — и по рынкам, и по источникам, и по технологиям. Однако важно понимать: речь идет о долгосрочном векторе, а не о быстрой трансформации.

Суть изменений

В принятом документе описаны основные прогнозы по всем ключевым энергетическим вопросам. Стратегия учитывает прогнозируемый глобальный рост спроса на энергоресурсы на 20%. Особый акцент в документе сделан на минимизацию негативного влияния энергетической отрасли на окружающую среду.

В частности, стратегия предусматривает увеличение доли атомной энергетики в общей структуре выработки электроэнергии до 25%, активное расширение мощностей в сегменте возобновляемых источников энергии, внедрение прогрессивных экологических норм, а также меры по стимулированию энергосбережения.

Согласно стратегии, мировой спрос на нефть будет сохранять тенденцию к росту как минимум до 2035 года. При этом главными драйверами этого роста названы увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок, а также трансформация автопарка — активное внедрение электромобилей и повышение эффективности традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Вместе с тем планируется проработать вопрос организации экспорта газа от независимых производителей через единую трубопроводную систему. Документ также предусматривает формирование справедливых и экономически оправданных цен на газ, а также тарифов на его транспортировку.

Что же касается объемов производства электроэнергии, в России к середине века этот показатель может достичь 1,64 трлн кВт·ч. Это «целевой» сценарий развития, который рассматривается как основной и ориентирован на активное развитие топливно-энергетического комплекса. Помимо этого, документ учитывает и «инерционный» сценарий, предусматривающий сохранение существующих темпов без масштабных вложений в модернизацию отрасли. В таком случае объем генерации может составить 1,59 трлн кВт·ч к 2050 году.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Помимо этого, в рамках целевого сценария добыча угля в стране к 2030 году вырастет на 20,8%, достигнув 530,1 млн т, тогда как экспортные поставки увеличатся на 25% и составят 266,7 млн т. По факту, в 2023 году объем угледобычи в России составил 438,7 млн т. Прогноз на 2036 год предусматривает рост добычи на 12,3% — до уровня 595,2 млн т, а к 2050 году ожидается дальнейшее увеличение еще на 11,2%, до 662 млн т. Энергостратегия также предусматривает увеличение доли угля, добываемого открытым способом: если в 2023 году этот показатель составлял 77,7%, то к 2050 году он должен подняться до 82–85%. Кроме того, усиливается значение Восточной Сибири и Дальнего Востока в угледобывающей отрасли.

«Известия» направили запрос в Минэнерго, но на момент публикации ответ получен не был.