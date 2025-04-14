Правительство РФ утвердило стратегию в интересах старшего поколения до 2030 года

Правительство России утвердило обновленную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, которая содержит целый комплекс норм для улучшения качества жизни людей. Об этом 14 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Президент [России Владимир Путин] подчеркивал, что у пожилых людей должны быть достойные условия для активного и здорового долголетия. Ориентиром такой работы станет Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, которую правительство утвердило», — заявил Мишустин на совещании.

Одним из пунктов стратегии является новая система повышения пенсий. Так, со следующего года планируется перейти на двухэтапную индексацию страховых пенсией два раза в год: они будут повышаться по уровню инфляции и по росту доходов Социального фонда. Другая задача — совершенствование предоставления медицинской помощи пожилым людям, в том числе в сельской местности. Также необходимо создавать условия для занятий пожилым людям досугом и спортом.

«Необходимо расширять передовые методы ранней диагностики и профилактики заболеваний и регулярного прохождения диспансеризаций. Бережное отношение к своему здоровью должно быть нормой», — отметил премьер-министр.

19 марта сообщалось, что для жителей Москвы в возрасте от 55 лет запустили бесплатную программу по коррекции и сохранению когнитивных функций. Целями занятий станут улучшение памяти, внимания, мышления, повышение стрессоустойчивости, решение проблем со сном. Это совместный проект столичного правительства и Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА, в котором разработки для сотрудников стратегически важных отраслей экономики адаптировали для москвичей старшего возраста.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение» заявил, что продолжительность жизни в РФ должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет. Он отметил, что продолжительность жизни мужчин в стране пока ниже, чем женщин. Эту проблему, а также снижение дифференциации в показателях по этому параметру между регионами страны президент призвал решать последовательно.

Путин напомнил, что с 2025 года в России начнется реализация таких национальных проектов, как «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья».