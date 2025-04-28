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Разбитую гитару Курта Кобейна продали за $101,5 тыс.

TMZ: разбитую гитару Курта Кобейна продали за $101,5 тыс.
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Фото: Getty Images/Frank Micelotta Archive
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Гитара, разбитая основателем группы Nirvana Куртом Кобейном, была продана коллекционеру из Техаса за $101,5 тыс. Об этом 28 апреля сообщил портал TMZ со ссылкой на президента музыкального аукциона Gottahaverockandroll Дилана Косински.

Уточняется, что всего пять человек сделали 11 ставок, минимальная из которых составляла $30 тыс.

Белую гитару Fender Stratocaster Кобейн разбил еще в 1992 году во время тура. Несмотря на то, что музыкальный инструмент восстановили, Кобейн больше на нем не играл.

Как сообщает портал, тогда гитара досталась одному из членов команды, который работал с группой в 1991–1993 годах. Подлинность музыкального инструмента подтвердил техник Джон Дункан, который работал с Nirvana.

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Ранее, 26 апреля, на аукционе продали письмо выжившего пассажира корабля «Титаник» полковника Арчибальда Грейса. Письмо-карточка датировано 10 апреля 1912 года, днем ​​его посадки на корабль. Уточнялось, что это самая высокая сумма, которую платили за письмо, написанное на борту лайнера.

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