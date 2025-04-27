Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали почти за $400 тыс.

На аукционе письмо выжившего пассажира корабля «Титаник» полковника Арчибальда Грейса было продано почти за $400 тыс. Об этом 26 апреля сообщила газета The Guardian.

«Письмо-карточка датировано 10 апреля 1912 года, днем ​​его посадки на корабль, и имеет почтовый штемпель Квинстауна от 15:45 11 апреля и Лондона от 12 апреля. В нем говорилось: «Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение», — пишет издание.

Отмечается, что это самая высокая сумма, которую когда-либо платили за письмо, написанное на борту «Титаника». При этом итоговая цена письма на аукционе в пять раз превысила начальную, добавили в «Газете.Ru».

4 сентября 2024 года стало известно, что около обломков «Титаника» была найдена потерянная статуя «Дианы Версальской». Отмечалось, что во время недавней экспедиции к обломкам легендарного корабля было сделано более 2 млн фотографий, а также найдены новые артефакты. Среди самых ценных находок оказалась бронзовая статуэтка римской богини Дианы высотой 60 см.