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Врач предупредила о последствиях затяжного насморка у ребенка

Врач Попова: при затяжном насморке ребенку может понадобиться вмешательство хирурга
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Фото: Global Look Press/Jeremy Maude/moodboard
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Ринит — самое распространенное заболевание у детей, которое нередко переходит в затяжную форму. Кроме того, если запустить насморк, то может потребоваться вмешательство хирурга. О том, чем опасно такое состояние и в каких случаях требуется хирургическое лечение, «Известиям» 29 апреля рассказала детский оториноларинголог «СМ-Клиники» для детей Ольга Попова.

Врач объяснила, что спустя 8–12 дней от начала заболевания острый насморк обычно прекращается. Однако при снижении иммунитета, высокой вирулентности вируса или избыточного бактериального роста и отсутствии адекватной терапии ринит может затянуться.

«В медицинской практике ринит, продолжающийся более 14 дней до трех-четырех недель, называется затяжным. Чаще всего он развивается в холодное или сырое время года», — рассказала Попова.

Затяжной ринит может быть как самостоятельным заболеванием, так и сопутствующим симптомом других специфических: грипп, дифтерия, скарлатина, корь, коклюш или неспецифических процессов.

По словам эксперта, порой родители считают насморк не серьезным симптомом и ожидают, что он со временем исчезнет самостоятельно. Однако затяжной насморк у детей приводит в первую очередь к снижению качества их жизни: нарушение сна, внимания, появляется слабость, капризность, быстрая утомляемость и головная боль, вследствие недостатка поступления кислорода с вдыхаемым воздухом.

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Однако главная опасность заключается в том, что длительное течение насморка без лечения может привести к таким осложнениям, как отиты — евстахеит, острый средний или экссудативный отит, риносинуситы — гайморит, этмоидит, сфеноидит, фронтит, хронический аденоидит, выраженная гипертрофия лимфоидной ткани (глоточной и/или небных миндалин), воспаление слезных путей, ларингофарингит, трахеобронхит.

Как подчеркнула детский оториноларинголог, при отсутствии правильной и своевременной терапии течение насморка переходит в хроническую форму. Возникает риск вышеперечисленных осложнений. В результате в некоторых случаях может потребоваться хирургическое лечение.

Говоря о том, в каких случаях можно обойтись консервативным лечением, врач отметила, что самое важное — это отсутствие рецидивирующих осложнений затяжного насморка со стороны ЛОР органов (отит, риносинусит, хронический аденоидит, выраженная гипертрофия аденоидов и небных миндалин, ночное апноэ).

«В данном случае родители или своевременно обращаются за медицинской помощью к ЛОР-врачу и/или педиатру и начинают адекватную и правильную симптоматическую терапию, на фоне которой наступает выздоровление. Или в домашних условиях продолжают выполнять профилактические мероприятия (закаливание, правильное питание, исключение факторов аллергии/иммунодефицитов)», — отметила специалист.

Важное место отводится вакцинации, в том числе против гемофильной и пневмококковой инфекции.

Если говорить о показаниях к хирургическому лечению затяжного насморка, то, по словам Поповой, показания делятся на относительные и абсолютные.

К относительным показаниям относятся: неподдающиеся консервативному лечению частые воспаления носоглотки (аденоидиты) и/или пазух носа (риносинуситы); дисфункции слуховых труб; повторяющиеся инфекции дыхательных путей при установлении причинно-следственной связи с наличием аденоидов; ночной храп и прочее.

К абсолютным показаниям относятся: ночное апноэ (задержка дыхания); длительные повторяющиеся экссудативные отиты со стойким снижением слуха (не разрешающиеся в течение трех-шести месяцев); рецидивирующие острые средние отиты с частым приемом системных антибиотиков (четыре курса за год или три курса за шесть месяцев).

«В 80% случаев причиной является гипертрофия аденоидов. Тогда наиболее подходящей операцией является видеоэндоскопическая аденотомия. В некоторых случаях у пациентов имеется сопутствующая патология — гипертрофия небных миндалин второй-третьей степени с рецидивирующими тонзиллитами, что требует удаления аденоидов и подрезания небных миндалин», — заключила врач.

Ранее, 13 апреля, терапевт, ведущий специалист клиники «Семейная» Наталья Матвеева рассказала «Известиям» об основных причинах кашля, его видах и эффективных методах лечения. По словам эксперта, кашель может быть вызван инфекцией дыхательных путей. Наиболее распространенная причина — вирусные или бактериальные инфекции, такие как ОРВИ, грипп, бронхит, пневмония или коклюш. В этом случае могут быть также другие симптомы: повышенная температура, насморк, слабость.

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