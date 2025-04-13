Терапевт назвала причины кашля и рассказала о методах лечения

Кашель — естественный защитный рефлекс организма, направленный на очищение дыхательных путей от раздражителей, мокроты, инородных частиц или инфекций. Однако он может быть симптомом различных заболеваний. Терапевт, ведущий специалист клиники «Семейная» Наталья Матвеева рассказала «Известиям» 13 апреля об основных причинах кашля, его видах и эффективных методах лечения.

По словам эксперта, кашель может быть вызван инфекцией дыхательных путей. Наиболее распространенная причина — вирусные или бактериальные инфекции, такие как ОРВИ, грипп, бронхит, пневмония или коклюш. В этом случае могут быть также другие симптомы: повышенная температура, насморк, слабость.

«Аллергическая реакция на пыльцу, пыль, шерсть животных или химические вещества может вызывать сухой кашель, часто сопровождающийся чиханием, слезотечением и зудом в горле. При астме кашель возникает из-за воспаления и сужения дыхательных путей, характеризуется приступообразным течением, может сопровождаться хрипами в груди. Для него характерны ночные приступы, нередко возникают после физических нагрузок», — добавила Матвеева.

Кроме того, у курильщиков кашель становится хроническим из-за прогрессирующего воспаления дыхательных путей. Чаще он бывает утренним с отхождением мокроты. Постепенно появляется и одышка.

Также при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) желудочный сок попадает в пищевод, вызывая раздражение слизистой и кашель. При этом характерно появление симптомов после еды и при принятии горизонтального положения. Изжога может присутствовать далеко не всегда, объяснила врач.

На появление этого рефлекса влияет попадание мелких предметов в дыхательные пути и вдыхание пыли, дыма или химических веществ, которые раздражает слизистую оболочку.

Острый кашель длится до трех недель и обычно вызван инфекциями, такими как простуда или грипп. Подострый — длится три-восемь недель и возникает после перенесенной инфекции. Хронический — длится более восьми недель и может быть связан с астмой, ГЭРБ или курением.

Терапевт рассказала, что для лечения сухого кашля используются препараты для подавления рефлекса. К тому же следует использовать увлажнители, ведь сухой воздух усиливает раздражение слизистой. Важно много пить: теплые напитки (чай, молоко с медом) смягчают горло и уменьшают раздражение. Вместе с тем паровые ингаляции с эфирными маслами помогают увлажнить дыхательные пути. Врач рекомендовала в этой ситуации полоскать горло противовоспалительными препаратами.

Для лечения влажного кашля стоит использовать муколитики и отхаркивающие средства. Эти препараты разжижают мокроту и облегчают ее выведение. Также бронхолитики применяются при болезнях трахеи, бронхов, бронхиол.

«Массаж грудной клетки помогает улучшить отхождение мокроты, особенно у детей. Отвары подорожника, мать-и-мачехи или чабреца обладают отхаркивающим действием», — добавила Матвеева.

При этом врач рассказала, что мед обладает противовоспалительным и смягчающим действием, а чай с имбирем помогает уменьшить кашель и укрепить иммунитет. Кроме того, черная редька с медом — традиционное средство для такого лечения.

«Несмотря на то, что кашель часто проходит самостоятельно, в некоторых случаях требуется медицинская помощь. Обратитесь к врачу, если: кашель длится более двух недель; наблюдается кровь в мокроте; кашель сопровождается высокой температурой, одышкой или болью в груди; возникает у ребенка младше одного года», — посоветовала терапевт.

Ранее, 29 января, основатель лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев рассказал «Известиям», что грипп начинается внезапно и резко, с быстрым повышением температуры до высоких значений и сопровождается сильной слабостью, тогда как простуда развивается постепенно, с медленным нарастанием симптомов. Температура при ОРВИ может отсутствовать или повышается незначительно, также для нее характерны спады и подъемы в течение дня, тогда как при гриппе она держится стабильно высокой.