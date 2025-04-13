Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол КНР заявил о планах Пекина развивать сотрудничество с Москвой в сфере ИИ
Мир
Трамп обвинил CBS News в искажении фактов и призвал лишить лицензии
Общество
Синоптик предупредила о стремительном повышении температуры в Москве
Мир
Каллас заявила о поставке двух третей из обещанных боеприпасов на Украину
Мир
США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Общество
СК проводит проверку по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке
Общество
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии рассказал о планах взорвать насосную станцию
Общество
Более 2,2 тыс. человек из курского приграничья воссоединились с родными с 12 марта
Общество
СК расследует атаку дронов ВСУ на тушивших дом в курской Лебедевке мирных жителей
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час
Мир
Прокуроры в Молдавии оспорили перевод главы Гагаузии под домашний арест
Мир
СМИ узнали о решении Голливуда продвигать семейные ценности из-за политики Трампа
Общество
ФСБ задержала доставившего в РФ мощные взрывные устройства гражданина Молдавии
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 52 дрона ВСУ над шестью регионами России
Мир
В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи на 8,6 млн рублей
Мир
В США заявили о превосходстве российской подлодки «Кондор» над американской техникой

Терапевт назвала причины кашля и рассказала о методах лечения

Терапевт Матвеева: чай с имбирем помогает уменьшить кашель
0
EN
Фото: Getty Images/eternalcreative
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Кашель — естественный защитный рефлекс организма, направленный на очищение дыхательных путей от раздражителей, мокроты, инородных частиц или инфекций. Однако он может быть симптомом различных заболеваний. Терапевт, ведущий специалист клиники «Семейная» Наталья Матвеева рассказала «Известиям» 13 апреля об основных причинах кашля, его видах и эффективных методах лечения.

По словам эксперта, кашель может быть вызван инфекцией дыхательных путей. Наиболее распространенная причина — вирусные или бактериальные инфекции, такие как ОРВИ, грипп, бронхит, пневмония или коклюш. В этом случае могут быть также другие симптомы: повышенная температура, насморк, слабость.

«Аллергическая реакция на пыльцу, пыль, шерсть животных или химические вещества может вызывать сухой кашель, часто сопровождающийся чиханием, слезотечением и зудом в горле. При астме кашель возникает из-за воспаления и сужения дыхательных путей, характеризуется приступообразным течением, может сопровождаться хрипами в груди. Для него характерны ночные приступы, нередко возникают после физических нагрузок», — добавила Матвеева.

Кроме того, у курильщиков кашель становится хроническим из-за прогрессирующего воспаления дыхательных путей. Чаще он бывает утренним с отхождением мокроты. Постепенно появляется и одышка.

Также при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) желудочный сок попадает в пищевод, вызывая раздражение слизистой и кашель. При этом характерно появление симптомов после еды и при принятии горизонтального положения. Изжога может присутствовать далеко не всегда, объяснила врач.

На появление этого рефлекса влияет попадание мелких предметов в дыхательные пути и вдыхание пыли, дыма или химических веществ, которые раздражает слизистую оболочку.

Прикус гриппа: с ОРВИ стали на треть чаще класть в больницы
Эксперты предупреждают о мутации циркулирующих вирусов, что осложняет течение заболеваемости

Острый кашель длится до трех недель и обычно вызван инфекциями, такими как простуда или грипп. Подострый — длится три-восемь недель и возникает после перенесенной инфекции. Хронический — длится более восьми недель и может быть связан с астмой, ГЭРБ или курением.

Терапевт рассказала, что для лечения сухого кашля используются препараты для подавления рефлекса. К тому же следует использовать увлажнители, ведь сухой воздух усиливает раздражение слизистой. Важно много пить: теплые напитки (чай, молоко с медом) смягчают горло и уменьшают раздражение. Вместе с тем паровые ингаляции с эфирными маслами помогают увлажнить дыхательные пути. Врач рекомендовала в этой ситуации полоскать горло противовоспалительными препаратами.

Для лечения влажного кашля стоит использовать муколитики и отхаркивающие средства. Эти препараты разжижают мокроту и облегчают ее выведение. Также бронхолитики применяются при болезнях трахеи, бронхов, бронхиол.

«Массаж грудной клетки помогает улучшить отхождение мокроты, особенно у детей. Отвары подорожника, мать-и-мачехи или чабреца обладают отхаркивающим действием», — добавила Матвеева.

При этом врач рассказала, что мед обладает противовоспалительным и смягчающим действием, а чай с имбирем помогает уменьшить кашель и укрепить иммунитет. Кроме того, черная редька с медом — традиционное средство для такого лечения.

«Несмотря на то, что кашель часто проходит самостоятельно, в некоторых случаях требуется медицинская помощь. Обратитесь к врачу, если: кашель длится более двух недель; наблюдается кровь в мокроте; кашель сопровождается высокой температурой, одышкой или болью в груди; возникает у ребенка младше одного года», — посоветовала терапевт.

Ранее, 29 января, основатель лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев рассказал «Известиям», что грипп начинается внезапно и резко, с быстрым повышением температуры до высоких значений и сопровождается сильной слабостью, тогда как простуда развивается постепенно, с медленным нарастанием симптомов. Температура при ОРВИ может отсутствовать или повышается незначительно, также для нее характерны спады и подъемы в течение дня, тогда как при гриппе она держится стабильно высокой.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025