В Республике Конго заявили о желании вступить в БРИКС
Республика Конго желает вступить в БРИКС, так как проекты объединения могут быть интересны для страны. Об этом 28 апреля сообщил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью агентству «Африканская инициатива».
«Проекты БРИКС, на наш взгляд, интересны для Африки и для нашей страны в частности. Мы думаем, в таком случае Конго будет готово занять свое место в БРИКС», — заявил он.
Президент напомнил, что ранее участвовал в некоторых встречах БРИКС, одна из которых состоялась в России. По его словам, БРИКС «открывает двери» для других стран и может расширяться.
Кроме того, глава государства отметил, что намерен развивать сотрудничество с Россией. По его словам, сейчас отношения между двумя странами «набирают быстрые обороты». Сассу-Нгессо добавил, что 9 Мая планирует посетить парад в Москве в честь 80-летия Победы, а также провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее, 3 апреля, министр углеводородов и энергетики страны Алехандро Гальярдо заявил, что Боливия заинтересована стать полноправным членом БРИКС. Сообщалось, что по итогам саммита в Казани под председательством России Боливия получила статус страны-партнера.