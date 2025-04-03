Боливия подтвердила заинтересованность в полноценном членстве в БРИКС

Боливия заинтересована стать полноправным членом БРИКС. Об этом «Известиям» заявил министр углеводородов и энергетики страны Алехандро Гальярдо.

«Конечно, нам интересно стать полноправным членом БРИКС. Мы считаем, что для этого необходимо пройти определенные процессы внутри БРИКС. Всем этим мы занимаемся постепенно, одновременно пользуясь всеми возможными инструментами, которые помогут улучшить ситуацию в нашей стране с помощью опыта, который имеется у этих государств. Важно отметить, что члены БРИКС — крупные экономики мира, сотрудничество с ними позволит нам расти как стране и процветать нашему народу», — сказал министр.

Боливия получила статус страны-партнера по итогам саммита в Казани под председательством России. Официально частью БРИКС государство стало с 1 января 2025 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алехандро Гальярдо «Известиям»:

«Нам интересно стать полноправным членом БРИКС»