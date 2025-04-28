28 апреля — Всемирный день охраны труда: история и традиции праздника

Ежегодно 28 апреля в России и других странах отмечается Всемирный день охраны труда, посвященный обеспечению безопасности на рабочих местах. В 2025 году он приходится на понедельник. Об истории и традициях праздника читайте в материале «Известий».

Всемирный день охраны труда в 2025 году: история праздника

Предшественником Всемирного дня охраны труда можно считать День памяти погибших работников, впервые проведенный профсоюзными организациями США и Канады 28 апреля 1989 года. Таким образом организаторы отдавали дань уважения тем, кто погиб или получил серьезные травмы, выполняя свои профессиональные обязанности. Они также призывали работодателей улучшить условия труда и снизить риски для сотрудников, особенно на опасных предприятиях.

В 1996 году Международная организация труда (МОТ) выступила с инициативой об учреждении Всемирного дня охраны труда на официальном уровне. Однако в календаре соответствующий праздник появился лишь в 2003 году. Сегодня его отмечают в 175 странах, включая Россию.

Каждый год МОТ объявляет тему Всемирного дня охраны труда. В 2025 году она звучит так: «Революционные подходы к безопасности и гигиене труда: роль искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации на рабочих местах». В рамках кампании будет рассмотрено использование новейших технологий на производствах (нейросети, экзоскелеты, роботы, беспилотники и т.д.) и их влияние на безопасность труда. Эксперты МОТ также уделят внимание современным способам организации рабочего процесса: автоматизации, интеллектуальным цифровым системам и т.д.

Традиции Всемирного дня охраны труда 28 апреля

Праздник направлен на привлечение внимания общественности к вопросам соблюдения прав трудящихся, а также обеспечения безопасных условий для всех работников независимо от их должности, сферы деятельности, заработной платы или места проживания. По данным МОТ, ежегодно в результате несчастных случаев на работе погибают и получают серьезные травмы более 2 млн человек, поэтому большая часть тематических мероприятий направлена на снижение травматизма среди сотрудников.

Традиционно 28 апреля проходят лекции, семинары, круглые столы и конференции, посвященные охране труда на предприятиях, в офисах, бюджетных учреждениях, кафе, ресторанах, спортзалах, парикмахерских — везде, где требуется чуткий надзор специалистов по охране труда. Эксперты выступают с докладами, предлагают решения существующих вопросов. Работодатели проводят для сотрудников инструктажи по технике безопасности, тренинги на случай чрезвычайной ситуации, мастер-классы по оказанию первой помощи и т.д.

Профсоюзы организуют митинги в поддержку прав рабочих, разъясняют людям их трудовые права. Также проводятся памятные мероприятия у мемориалов, посвященных погибшим рабочим, например шахтерам.

С 2015 года в нашей стране проводится Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). В 2025 году она пройдет с 15 по 18 сентября.

Охрана труда в России

В России вопросы охраны труда регулируются Трудовым кодексом. Согласно этому документу, работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда, тогда как сотрудники должны следовать требованиями техники безопасности, не подвергая себя и коллег неоправданным рискам.

Работники имеют право на участие в организации охраны труда на рабочем месте, а также на прохождение необходимой подготовки и получение полной информации о связанных с работой рисках и способах предотвращения чрезвычайных ситуаций. Они могут отказаться от выполнения требований работодателя, которые ставят под угрозу их жизнь и здоровье, а после получить защиту от неправомерных действий, последовавших за отказом (увольнение, лишение премии и т.д.).

При этом сотрудники обязаны соблюдать правила техники безопасности, проходить обучение по вопросам охраны труда и сотрудничать с руководством в вопросах, связанных с безопасностью трудовой деятельности. На плечи сотрудников также ложится обязанность по поддержанию порядка на рабочем месте.

В свою очередь работодатели должны за свой счет обеспечить работников качественными индивидуальными средствами защиты, спецодеждой, обувью, смывающими и обеззараживающими средствами. Они также должны организовать регулярные медосмотры для сотрудников, чья деятельность связана с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда.

Помимо этого руководитель обязан обеспечить подчиненных достойным рабочим местом: предоставить им чистое помещение, исправную технику, комфортную мебель, доступ к санузлам и т.д.

Несоблюдение законных требований к охране труда может повлечь серьезное наказание для работодателя в виде штрафов до 150 тыс. рублей, в виде дисквалификации (отстранения от должности), приостановки деятельности и других неприятных последствий.

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