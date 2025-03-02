Трудовой комикс: почти 90% жителей РФ сталкиваются с конфликтами на работе

Ссоры между сотрудниками положительно влияют на работу компании — так считают большинство респондентов исследования консалтинговой компании Kontakt InterSearch, с которыми ознакомились «Известия». Результаты впечатляют: практически каждый россиянин сталкивался с конфликтами на работе, а более трети жителей страны становятся их участниками раз в месяц. Игнорирование ситуации и стремление к быстрому поиску новой работы после ее возникновения может говорить о личных проблемах сотрудника, которые он невольно выносит в общение с коллегами , отмечают эксперты. Если наладить взаимоотношения в коллективе не удается, то руководитель и сотрудники могут обратиться к психологу или пойти в суд. О том, почему возникают конфликты на работе, как их решать и в каких случаях их поможет урегулировать закон, — в материале «Известий».

Почему участились конфликты между сотрудниками

В последние пять лет случаи конфликтов на работе значительно участились. Так считают участники исследования консалтинговой компании Kontakt InterSearch, с которым ознакомились «Известия». Чаще всего между собой конфликтуют рядовые сотрудники, а их разногласия в большинстве случаев происходят из-за токсичности коллег и нечеткого распределения задач.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Конфликты на работе часто воспринимаются как нечто негативное, однако важно понимать, что конструктивный конфликт может стать источником пользы и прогресса, — рассказала партнер компании Анастасия Овчаренко. — С точки зрения бизнеса грамотно управляемый конфликт позволяет быстро выявить проблемы и преодолеть их, вместо того чтобы тратить время на обходные пути и дипломатические уловки.

В целом 88% россиян сталкивались с разногласиями на работе. А раз в месяц их свидетелями становятся больше половины сотрудников, участниками — 37% . Конфликтом, который может привести к увольнению, в основном называют тот, что возник из-за токсичных отношений, эмоционального выгорания и предвзятого отношения. По этой причине чуть больше половины начальников были вынуждены увольнять сотрудников. А 41% работников решили уйти сами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Сотрудникам не стоит избегать конфликтов, но важно следить за их частотой и изучать реакцию компании на них, — добавила Анастасия Овчаренко. — Если конфликты возникают регулярно и не имеют результативных методов разрешения, это может сигнализировать о необходимости изменений в рабочей среде . С другой стороны, единичные или многообразные конфликты могут стать возможностью для роста и улучшения процессов.

Больше половины работников полагают, что разногласия могут положительно влиять на рабочий процесс. Они указали, что в их практике были случаи, когда конфликт между сотрудниками помогал прийти к эффективному бизнес-решению . Более того, они полагают, что разногласия — жизненно важные компоненты успеха компании.

При этом среди способов выхода из конфликтов называют открытость к сотрудничеству, привлечение третьей стороны, диалог и поиск компромисса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Игнорирование конфликта и стремление к быстрому поиску новой работы после его возникновения может свидетельствовать о нежелании работать над собственными проблемами и о недостатке навыков в поиске решений в сложных ситуациях, — отметила Анастасия Овчаренко. — Как показывают исследования, внедрение медиаторов и конструктивных механизмов разрешения конфликтов может значительно улучшить рабочую атмосферу и повысить эффективность команды.

Но, по ее словам, важно определить того, к то может взять на себя эту роль: служба комплаенса (система по выявлению и ликвидации внутренних рисков в компании), руководитель или коллега, не вовлеченный в конфликт.

О чем говорят конфликты

Конфликты на рабочем месте могут сигнализировать о различных аспектах функционирования компании, сказала представитель консалтинговой компании. Это могут быть разногласия по профессиональным вопросам, особенно между разными функциональными подразделениями.

— Например, продавцы и юристы часто оказываются в конфликте: первые стремятся к быстрым результатам и продажам, в то время как вторые нацелены на минимизацию рисков и соблюдение законодательства, — пояснила эксперт. — Это различие в подходах и восприятии процессов может приводить к постоянным несоответствиям. Во-вторых, существуют и личные факторы, такие как эмоциональное выгорание и токсичность некоторых сотрудников, которые могут создавать неблагоприятную атмосферу и провоцировать конфликты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Конфликты в коллективе часто возникают из-за того, что люди несут личные проблемы на работу, подтвердил «Известиям» врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Он пояснил, что так многие пытаются нейтрализовать свои переживания, связанные с семьей и другими аспектами жизни. При этом на работе не только трудовые, но и личные взаимоотношения играют значительную роль.

— Рабочий коллектив зачастую связан не столько трудовыми, сколько межличностными процессами, — подчеркнул он. — Это подмена семейной жизни. Наиболее ярко это наблюдается в женских коллективах и чуть менее в мужских.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кандидат психологических наук, доцент Института общественных наук РАНХиГС Кристина Иваненко рассказала, что конфликт — это побочный продукт коммуникации людей. По ее словам, правильное разрешение разногласий поможет выйти на новый уровень доверия и конструктивности с оппонентом.

— Если количество конфликтов и их продолжительность явно усилились — это индикатор того, что команда в своем развитии перешла на стадию «бурления», — сказала она «Известиям». — И если она успешно ее пройдет, следующей стадией будет «нормирование» — выработка взаимоприемлемых норм . А дальше — эффективное взаимодействие.

Как может начальник помочь разрешить конфликт

Руководитель должен уметь разрешать конфликты, возникшие между сотрудниками, подчеркнула бизнес-психолог Галина Цех. Существуют специальные курсы по конфликтологии и построению команды, которые помогут более эффективно управлять коллективом. Тем не менее бывают ситуации, с которыми руководителю будет сложно справиться без привлечения психолога.

— Рекомендую обращаться к психологу, когда руководитель понимает, что речь идет о внутреннем конфликте сотрудника, — сказала она. — Может быть, у него есть проблемы с уверенностью в себе или личная драма. Задача психолога в такой ситуации — вернуть сотрудника в штат уже в спокойном состоянии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Важно обсуждать то, что не устраивает каждую из сторон, отметила психолог Наталья Наумова. По ее словам, только так можно избежать конфликта.

— Если каждый раз идет недосказанность, то и начальники, и подчиненные начинают домысливать , — сказала она.

Впрочем, работодатель вправе установить правила поведения в офисе в локальных актах организации , напомнил практикующий юрист по трудовому праву, основатель и гендиректор юридической фирмы NS Consulting Дмитрий Кофанов. Начальник может закрепить необходимость уважительного отношения в коллективе, недопущение хамства и использования нецензурной лексики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В случае, если работник будет нарушать установленные правила, его можно привлечь к дисциплинарной ответственности в виде выговора или замечания, — сказал он.