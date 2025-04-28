Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17

Количество госпитализированных после ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 17 человек. Об этом 28 апреля сообщила глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.

«На текущий момент из 35 человек, обратившихся за медицинской помощью, госпитализированы 17 человек. Одна женщина в реанимации в стабильно тяжелом состоянии со множественными переломами ребер», — написала она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кузнецова также отметила, что 11-летний мальчик был осмотрен врачами, ему не потребовалась госпитализация, однако его мама останется в больнице.

Глава администрации добавила, что всем пострадавшим в результате ДТП была оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в поселке Красное Пламя организован пункт временного размещения для 19 пассажиров автобуса. В Доме культуры работают сотрудники районной администрации, экстренных служб и фельдшер. Осмотренные медиками пострадавшие, не нуждающиеся в госпитализации, ожидают в ЛОР-отделении больницы, подчеркнула Кузнецова.

В этот же день в управлении МВД РФ сообщили, что в Александровском районе Владимирской области опрокинулся экскурсионный автобус, в результате чего пострадало около 35 человек. В момент аварии в общественном транспорте находилось 55 человек.