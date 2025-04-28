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СК возбудил уголовное дело после опрокидывания автобуса во Владимирской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи возбудили уголовное дело во Владимирской области по факту оказания небезопасных услуг, которые повлекли травмирование пассажиров автобуса, который перевернулся в Александровском районе региона. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) Российской Федерации.

«Следственными органами СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений пассажирам автобуса, перевернувшегося на автодороге в Александровском районе, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областного ведомства.

Уточняется, что 28 апреля ночью в Александровском районе экскурсионный автобус съехал в кювет с проезжей части и опрокинулся. Транспорт следовал из Псковской области в Кострому.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились 35 пассажиров, 16 госпитализированы. Одна из пострадавших — в реанимационном отделении больницы.

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Ранее в этот же день в региональном управлении МВД РФ сообщили, что в автобусе, следовавшем из Псковской области в Кострому, находилось 55 человек. Кроме того, сообщалось, что ДТП произошло примерно в 02:40 мск на автодороге М-8 «Холмогоры» Москва — Ярославль в Александровском районе на границе с Ярославской областью.

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