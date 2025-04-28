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Два человека пострадали в результате аварии на севере Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Сапожников
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Легковой автомобиль врезался в столб и наехал на пешехода на улице Правды в Москве. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

«Водитель автомобиля Audi, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие с последующим выездом на тротуар, где совершил наезд на пешехода», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водитель и пешеход были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Ранее, 24 апреля, сообщалось ,что на проспекте Маршала Жукова в Москве загорелся автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.

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