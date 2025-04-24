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Движение на проспекте Маршала Жукова в Москве затруднено из-за возгорания машины

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
dzen
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Автомобиль загорелся на проспекте Маршала Жукова в Москве. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в четверг, 24 апреля.

Машина загорелась в районе дома 55, стр. 2 в первой полосе.

«Движение в районе ДТП затруднено в направлении центра на 2,3 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — цитирует сообщение дептранса агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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Накануне пожар произошел на парковке торгового комплекса «Афимолл Сити» на западе Москвы. Загорелись материалы на строительной площадке вдоль «Афимолла», передает ИА Регнум. Информации о пострадавших нет, эвакуация также не проводилась.

О пожаре днем 23 апреля сообщили в московском управлении МЧС России. Тогда говорилось, что возгорание произошло из-за воспламенения автомобиля на парковке, передает НСН.

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