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В Пензенской области за взятки арестованы сотрудники управления МВД по миграции

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Фото: ФСБ РФ
dzen
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Начальник управления по вопросам миграции (УВМ) и глава отдела иммиграционного контроля УВМ управления МВД по Пензенской области арестованы по подозрению во взяточничестве. Об этом 28 апреля сообщило региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Установлено, что обвиняемые получали денежные вознаграждения от индивидуальных предпринимателей за оказание содействия в легализации на территории Российской Федерации иностранных граждан, в том числе допустивших нарушения миграционного законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства.

Кроме того, сотрудники УВМ получали взятки и за общее покровительство мигрантам, которое проявлялось в том, что фигуранты сообщали иностранцам о местах, где планируются проверки соблюдения миграционного законодательства.

Сотрудники УФСБ и следственного управления Следственного комитета (СК) России по Пензенской области пресекли и задокументировали незаконную деятельность двух фигурантов, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Два начальника УВМ регионального МВД арестованы, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, которые нужны, чтобы выявить дополнительные эпизоды преступления и выяснить его обстоятельства.

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Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 8 апреля сообщила, что в Санкт-Петербурге пресекли канал незаконной миграции, задержано 15 подозреваемых. Волк рассказала, что двое горожан искали иностранцев, которые хотели бы легализоваться в России, и предлагали им вступить в фиктивный брак с гражданками РФ, что позволяло мигрантам незаконно получить право на пребывание или вид на жительство. За свои услуги злоумышленники требовали плату на сумму 200 тыс. рублей.

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