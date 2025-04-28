Один человек погиб при столкновении лодки с паромом во Флориде

Один человек погиб и несколько пострадали в результате столкновения пассажирского парома с лодкой вблизи города Клируотер штата Флорида в США. Об этом 28 апреля сообщил телеканал ABC News.

«По данным полиции, на борту парома находилось 45 человек, включая двух членов экипажа, когда в него врезалось проходящее судно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после аварии паром сел на мель, пострадавших эвакуировали. Для вывоза наиболее тяжелораненых использовались спасательные вертолеты.

Прогулочная яхта, которая врезалась в паром, скрылась с места происшествия. Позже ее обнаружили сотрудники полиции.

12 апреля газета Naewna сообщила, что в Таиланде 26 человек были спасены с горящего туристического судна для дайвинга. Уточняется, что из-за возникшего возгорания люди сели в спасательную шлюпку и были спасены проходящим мимо судном. Все были доставлены на берег, никто не пострадал.