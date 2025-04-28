В Подмосковье зафиксировали рекордные апрельские заморозки

В подмосковном Клину ночью 28 апреля были зафиксированы рекордно низкие температуры. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Клину минимум прошедшей ночи составил –5,9 градуса. Такой низкой температуры 28 апреля в этом подмосковном городе не было по крайней мере с начала XXI века», — написал он 28 апреля в своем Telegram-канале.

Леус также добавил, что, по прогнозам, это были последние заморозки в апреле.

Кроме того, синоптик сообщил о температурных показателях в Можайске, где минимальная температура опустилась до –4,2 градуса. Это на 0,7 градуса ниже предыдущего рекорда, установленного в 1971 году.

В этот же день в Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +12 градусов в Москве 28 апреля. Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4. Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 6–12 м/c.