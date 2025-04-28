Синоптики спрогнозировали потепление до +12 градусов в Москве 28 апреля
Переменная облачность, преимущественно без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 28 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +10 до +12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4.
В Московской области днем ожидается от +9 до +14 градусов, а ночью температура может упасть до +1.
Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 6–12 м/c, возможно возникновение порывов ветра до 18 м/с.
Атмосферное давление составит 749–754 мм ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 27 апреля сообщил, что в начале мая россиян ожидает холодная погода. По его словам, такая погода на майские праздники прогнозируется на европейской территории РФ — в Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах РФ.