Вильфанд спрогнозировал похолодание на всей территории России в начале мая

Холодная погода прогнозируется в начале мая на всей территории РФ. Об этом 27 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На майские праздники на европейской территории России погода будет прохладная, я бы даже сказал холодная. [Такая погода прогнозируется в] Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах РФ, начиная с запада — от Тверской области, и до востока — Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей», — сказал метеоролог ТАСС.

По его словам, в этих регионах ночная температура ожидается в диапазоне 0...+5 градусов, днем — около +10 градусов. На юге европейской части России также прогнозируется температура ниже нормы. Там ее значения составят около +15…+17 градусов.

Прохладно будет и в Приволжском федеральном округе — +10…+15 градусов в дневные часы. Синоптик добавил, что на Дальнем Востоке температура будет ниже нормы на 3–5 градусов, а в Сибири она упадет сразу на 8–10 градусов, отметили в «Газете.ru».

Вильфанд 26 апреля сообщил, что на всей европейской части РФ в первые дни мая температура будет ниже нормы. В Краснодарском крае, в Крыму, в Ставрополье ночные температуры будут около +5...+7 градусов. Синоптик добавил, что такие температурные значения на юге России на два-три градуса ниже нормальных для этого периода.