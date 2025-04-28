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На кинозаводе «Москино» закончились съемки сериала о работе врачей

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Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы
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На кинозаводе «Москино» закончились съемки сериала «Склиф», рассказывающего о работе сотрудников медицины. Об этом 28 апреля сообщил официальный портал mos.ru со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

Уточняется, что главным героем проекта стала врач-травматолог Евгения Покровская, работающая в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, которая ежедневно борется за жизни своих пациентов. Ее сыграла Кристина Асмус. Помимо нее в сериале приняли участие Матвей Лыков, Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский, Семен Серзин, Александр Тютин и другие актеры.

Специально для съемок сериала на кинозаводе были воссозданы декорации флагманского центра НИИ. Кроме того, площадка подошла для проекта из-за своего удобного расположения и большого размера, поскольку для работы нужен был простор. Руководство «Москино» предоставило съемочной группе прекрасные условия, чтобы съемки прошли успешно.

«Декорации полностью повторяют флагманский центр НИИ скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского, здесь практически всё сделано идентично», — заявил директор съемочной группы «Склифа» Алексей Пеньков.

Он добавил, что в ходе съемок кинозавод предоставил возможность работникам сериала использовать настоящие автомобили скорой помощи, которые привозили больных. Кроме того, специально для сериала были построены декорации операционных комнат, которые практически полностью совпадают с реальными.

«Когда мы приняли решение снимать «Склиф», сделали упор именно на медицинскую составляющую. На новой площадке кинозавода у нас была возможность построить больницу, где все выглядит по-настоящему», — рассказала режиссер сериала Мария Агранович.

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10 апреля сообщалось о том, что в прокат вышел художественно-документальный фильм «Июньская полынь» (12+), посвященный детским воспоминаниям ветерана Великой Отечественной войны Виктора Гладышева. Съемки проходили в Москве, Калининграде, Боровске, Медыни и Переславле-Залесском.

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