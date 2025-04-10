Вышел фильм «Июньская полынь» о детстве ветерана ВОВ Гладышева
В прокат 10 апреля вышел художественно-документальный фильм «Июньская полынь» (12+), посвященный детским воспоминаниям ветерана Великой Отечественной войны Виктора Гладышева.
Премьерный показ фильма состоялся 5 апреля в кинотеатре «КАРО Октябрь», ленту представили режиссер Юлия Бочарова, продюсер Илья Аксенов, писатель и журналист Наталья Сухинина, актеры Николай Аксенов и Варвара Бочарова. На показ пришел и сам Гладышев.
«Я благодарен за то, что вы пришли, за то, что вы увидите тяжелые дни, которые пережила наша Россия», — обратился ветеран к присутствующим.
Съемки проходили в Москве, Калининграде, Боровске, Медыни и Переславле-Залесском.
Сюжет картины основан на реальных воспоминаниях Гладышева, чье детство пришлось на оккупацию, плен и голод. Его история, рассказанная в современности восьмилетней девочке по имени Варя, символизирующей новое поколение, стала основой для эмоционального диалога между временем войны и настоящим.
Фильм приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) и создан студиями «Норд Стар Продакшн» и АНО «Абрис» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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