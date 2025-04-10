Реклама
Прямой эфир
Авто
Omoda анонсировала «кибермеханический» кроссовер C3
Мир
В МИД РФ указали на всё большее вовлечении Японии в конфликт на Украине
Мир
Израиль и Турция провели переговоры по вопросам безопасности в Азербайджане
Общество
Москвич случайно выронил пакетик с наркотическим веществом перед росгвардейцами
Происшествия
В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека
Армия
Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в Сумской области
Авто
Changan объявил о появлении в России новых кроссоверов Avatr 11
Мир
Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 218
Культура
Вышел фильм «Июньская полынь» о детстве ветерана ВОВ Гладышева
Экономика
Приставы обратили в доход РФ акции компаний украинских бизнесменов
Общество
Суд приговорил к 16 годам заключения повара по делу о попытке теракта
Общество
В Госдуме предложили повысить штрафы за мат на публике и в интернете
Происшествия
Мужчина пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Мир
В Польше указали на решение ЕС не продлевать торговые льготы для Украины
Общество
Срок пребывания иностранцев в России по электронной визе увеличат до 30 дней
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар на НПЗ
Общество
В России шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате

Вышел фильм «Июньская полынь» о детстве ветерана ВОВ Гладышева

0
EN
Фото: Компания North Star Production
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В прокат 10 апреля вышел художественно-документальный фильм «Июньская полынь» (12+), посвященный детским воспоминаниям ветерана Великой Отечественной войны Виктора Гладышева.

Премьерный показ фильма состоялся 5 апреля в кинотеатре «КАРО Октябрь», ленту представили режиссер Юлия Бочарова, продюсер Илья Аксенов, писатель и журналист Наталья Сухинина, актеры Николай Аксенов и Варвара Бочарова. На показ пришел и сам Гладышев.

«Я благодарен за то, что вы пришли, за то, что вы увидите тяжелые дни, которые пережила наша Россия», — обратился ветеран к присутствующим.

Съемки проходили в Москве, Калининграде, Боровске, Медыни и Переславле-Залесском.

Сюжет картины основан на реальных воспоминаниях Гладышева, чье детство пришлось на оккупацию, плен и голод. Его история, рассказанная в современности восьмилетней девочке по имени Варя, символизирующей новое поколение, стала основой для эмоционального диалога между временем войны и настоящим.

Фильм приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) и создан студиями «Норд Стар Продакшн» и АНО «Абрис» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Первый — класс: сборы «Красного шелка» превысили 500 млн рублей
В кинотеатрах фильм посмотрело больше миллиона зрителей

Ранее, 1 апреля, «НМГ Кинопрокат» на презентации показали тизер продолжения фильма «Красный шелк», которое получило название «Черный шелк». В первом фильме, премьера которого состоялась в феврале 2025 года, главным местом действия стал транссибирский экспресс в конце 20-х годов прошлого века.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025