Инициатива о новом налоге на сверхприбыль вряд ли пройдет первое чтение

Инициатива о введении дополнительного налога на сверхприбыль для бизнеса вызывает опасения в деловых кругах и вряд ли пройдет первое чтение в Госдуме. Об этом сообщил «Известиям» эксперт Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, налоговый консультант Алексей Крылов.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы проект базового закона о введении налога в размере 10% на сверхприбыль организаций за период 2024–2025 годов.

«Инициатива о введении дополнительного налога на сверхприбыль вызывает серьезные опасения в бизнес-сообществе и вряд ли будет поддержана даже на стадии первого чтения», — отметил Крылов.

Он напомнил, что в прошлом году уже был введен разовый налог на сверхприбыль. Этот сбор позиционировался как разовая мера, обусловленная специфической экономической ситуацией и необходимостью мобилизации доходов.

«Однако повторное введение аналогичного налога может подорвать доверие бизнеса к стабильности налоговой политики. С 2025 года в России уже увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, включая повышение ставки налога на прибыль до 25%. Дополнительные изъятия в условиях текущей экономической нестабильности могут негативно сказаться на инвестиционной активности и финансовой устойчивости компаний», — сказал эксперт.

Он указал, что крупный бизнес уже активно участвует в реализации социальных проектов, инвестирует в развитие регионов и поддерживает инфраструктурные инициативы.

«Введение нового налога на сверхприбыль может не только снизить возможности для таких инвестиций, но и поставить под угрозу выполнение уже взятых на себя социальных обязательств. Кроме того, в текущих экономических условиях многие компании сталкиваются с ростом издержек и нестабильностью на рынках, что, полагаем, делает получение сверхприбыли маловероятным», — заключил Крылов.

25 апреля стало известно, что лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым в Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому на сверхприбыль введут 10-процентный налог. Отмечалось, что данная инициатива коснется банков и сырьевых компаний.