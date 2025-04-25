В России хотят ввести 10-процентный налог на сверхприбыль банков и сырьевых компаний

В России хотят ввести 10-процентный налог на сверхприбыль. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 25 апреля лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», он коснется банков и сырьевых компаний.

«Законопроектом предлагается установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2024 год и прибыли за 2025 год оказалась выше 1 млрд рублей, налог на сверхприбыль, определив, что налоговая база для данного налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2024 год и прибыли за 2025 год над средней арифметической величиной прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%», — говорится в пояснительной записке.

Там также отмечается, что в 2023 году был принят Федеральный закон «О налоге на сверхприбыль», по которому в федеральную бюджетную систему было перечислено 318,8 млрд рублей, что снизило уровень дефицита бюджета.

Принятие этого законопроекта, говорится в документе, позволит обеспечить дополнительный источник финансирования для реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ, направленных на поддержку социальной сферы, здравоохранения, образования и инфраструктуры, а также сельского хозяйства и других сфер.

«Благодаря этому в бюджет поступят сотни миллиардов рублей дополнительных доходов, и эти деньги пойдут на здравоохранение, образование и поддержку социальной сферы. Платить налог на сверхприбыль предлагаем в 2026 году по итогам работы в этом году. По нашему мнению, он в первую очередь должен распространяться на банки, сырьевые компании и организации, занимающиеся производством и экспортом сжиженного газа», — пояснил «Известиям» Сергей Миронов.

12 ноября 2024 года стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект по введению налога на сверхприбыль для предприятий угольной и нефтегазовой отрасли. Так, по предварительной оценке, благодаря нововведению в бюджет может поступить около 200 млрд рублей дополнительных средств.