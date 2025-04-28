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Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Тренер российских фигуристов Александр Жулин не сможет поехать на отборочный турнир к Олимпийским играм – 2026, который проходит в Пекине. Об этом 27 апреля он сообщил в ходе ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда».

«Надеюсь, что ребята вылетят в Пекин с моим вторым тренером. Может быть, у него всё нормально. А вообще, очень многих тренеров зарубили. У них там есть какая-то комиссия, их всего пять, этих комиссий, и они решают, кому можно, кому нельзя», — приводит ТАСС слова Жулина.

По его словам, несмотря на недопуск, он сможет поработать со спортсменами в ходе сборов в Красноярске. Жулин отметил, что возможной причиной запрета на поездку могли стать его негативные высказывания о бывшем президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе, отметили в «Газета.Ru».

«Здесь согрешил я. Не жалею ни о чем, он сволочь, я очень рад, что его поменяли», — заявил тренер.

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