Командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол рассказал «Известиям» о найденных трофеях украинских боевиков в районе освобожденного села Горналь Курской области.

«Противник был достаточно серьезно укреплен на территории Горналя, поскольку в ходе штурмовых действий мы вскрыли не один пулеметный взвод, не один укрепительный блиндаж», — рассказал российский военнослужащий.

По его словам, российским военным удалось добыть такие трофеи, как ни разу не использованный пулемет 7,62-миллиметрового калибра, пулемет Браунинга калибра 12,7 мм. Кроме того, был обнаружен запакованный индивидуальный рацион питания (ИРП) шведского производства. Практически всё найденное оружие — натовского производства. О принадлежности этих вещей говорят шевроны, некоторые из которых являются американскими, турецкими. Апостол добавил, что его полку удалось взять в плен нескольких поляков.

«Противник на данном направлении сосредоточил достаточно элитные подразделения. Мы говорим о 82-й десантно-штурмовой бригаде, силах специальных операций и ряде других воинских частей и соединений противника. Надо понимать, что сюда были стянуты практически все самые основные силы», — подчеркнул командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол.

После освобождения Курской области работы еще хватает. Поля усеяны оружием и натовской техников. Бойцы 56-го полка ВДВ на месте восстанавливают шведский БТР, а саперы продолжают разминирование, так как после себя боевики оставили тысячи мин и неразорвавшихся снарядов, отметил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«Теперь перед российскими военными стоит задача создать буферную зону, которая сможет обеспечить безопасность российским границам, чтобы можно было приступить к разбору завалов и восстановительным работам в каждом пострадавшем от вторжения районе», — подчеркнул Тимашев.

Командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол рассказал «Известиям», что освобождение Курской области стало для военнослужащих эмоциональным моментом. Помощник начальника службы беспилотно-летательного аппарата (БПЛА) 22-го мотострелкового полка с позывным Пожар также отметил, что испытывал невероятные ощущения, когда поставили флаг в последнем населенном пункте, который был занят ВСУ.

Об освобождении последнего в Курской области населенного пункта от ВСУ, села Горналя, 26 апреля сообщил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов. Тогда он отметил деятельность подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.