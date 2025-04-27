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Военные 22-го мотострелкового полка рассказали о боях за освобождение Горналя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После освобождения Курской области российские бойцы занимаются созданием безопасной зоны в Сумской области. О взятии населенного пункта Горналь и дальнейших задачах рассказал «Известиям» командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол.

«Подразделения 22-го мотострелкового полка продолжают наращивать усилия в населенном пункте Горналь для проведения ударно-штурмовых действий и создания безопасной зоны в Сумской области, ориентировочно от 20 до 40 км», — сказал Апостол.

По словам командира 22-го полка, боевики ВСУ оборудовали в Горнали достаточно серьезно укрепленные позиции.

«В ходе штурмовых действий мы вскрыли не один пулеметный дзот, не один укрепительный блиндаж. Различные снайперские лежки и, соответственно, то вооружение, которое было брошено противником. <...> Противник наращивал там достаточно серьезные усилия, но с учетом того, что наши войска продвигались вперед, не было никаких шансов противнику закрепиться или хотя бы забрать то вооружение, ту технику, которую он там сосредоточил. Это всё было уничтожено и часть этого вооружения была «затрофеина» подразделениями 22-го мотострелкового полка», — заявил Апостол.

Он подчеркнул, что освобождение Курской области стало для военнослужащих эмоциональным моментом. Он отметил слаженное взаимодействие подразделений с морпехами 810-й и 40-й бригад, а также 177-го полка.

Начальник артиллерии 22-го мотострелкового полка с позывным Пепел рассказал, что артиллерийские расчеты круглосуточно несут дежурство и поражают вражеские цели, которые успешно выявляются операторами БПЛА.

«В основном артиллерия противника. Минометы, потому что они в зоне досягаемости нашей артиллерии находятся. А крупные калибры и дальнобойную артиллерию поражает старший начальник» — пояснил Пепел.

«Штурмовые действия происходили по так называемой серой, когда дневные камеры еще не работают качественно, а ночные еще не в действии. Но также были перемещения днем», — пояснил помощник начальника службы БПЛА 22-го мотострелкового полка, позывной Пожар.

Он также рассказал о моменте поднятия российского флага над зданием в освобожденном Горнале.

«Ответственность с точки зрения БПЛА — удержать «птицу» было тяжело. Это было очень напряженно. Когда флаг поставили и понимание, что это последний населенный пункт, который был занят врагом, — это было непередаваемо», — сказал Пожар.

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Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил об освобождении от ВСУ последнего курского села Горналь президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, общие потери украинской армии на курском направлении составили более 76 тыс. человек. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений ВС РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области.

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