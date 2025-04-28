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Клан экс-главы Мордовии подозревают в причастности к экокатастрофе

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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
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В Мордовии жители одного из сел пожаловались «Известиям» на загрязнение реки Алатырь. По их словам, воду загрязняют предприятия, которые принадлежат родственникам экс-губернатора Мордовии Николая Меркушкина — спиртзавод «Кемлянский», сыродельный комбинат «Ичалковский» и его очистные сооружения.

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Бенефициар спиртзавода — Лариса Тетина, родственница Николая Меркушкина. Сыродельным комбинатом же в разное время владела жена экс-губернатора Мордовии. Одним из владельцев очистных предприятий также является родственница Николая Меркушкина — Ирина Андрюшкина. Она — дочь свояченицы экс-главы Мордовии.

Подозрения местных жителей о причастности предприятий, связанных с кланом Меркушкиных, к загрязнению реки подтверждают проверки межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия. Так, в феврале 2024 года на спиртзаводе «Кемлянский» ведомство выявило нарушения природоохранных требований, в том числе в области охраны водных объектов.

Там также уточнили, что юридическое и ответственные должностные лица были привлечены к административной ответственности, а предприятию было выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.

Кроме того, в 2021 году в Минлесхоз по Мордовии поступала информация о том, что Ичалковские очистные сооружения осуществляют сброс сточных, в том числе дренажных вод с превышением нормативно допустимого сброса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Природный очаг: семью экс-главы Мордовии Николая Меркушкина обвинили в отравлении рек

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