РФ и Мексика обсуждают сотрудничество в области СПГ
Москва и Мехико обсуждают варианты сотрудничества в области сжиженного природного газа (СПГ), сообщил «Известиям» посол РФ в Мексике Николай Софинский.
«Тематика СПГ поднималась в ходе двусторонних встреч с профильными мексиканскими ведомствами, включая министерство энергетики. Затрагивалась возможность обмена опытом и установления рабочих контактов в области инфраструктуры СПГ с перспективой участия компаний обеих стран в будущих проектах. На текущий момент взаимодействие между российскими и мексиканскими структурами продолжается. Ведутся предварительные консультации по инвестиционным инициативам, локализации технологических решений», — сказал дипломат.
Мексика в последние годы демонстрирует уверенный прогресс в развитии инфраструктуры СПГ, и, учитывая совпадение интересов обеих стран в вопросах энергетики, есть большой потенциал для сотрудничества в этой сфере, отметил Николай Софинский.
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Один лишь газ: РФ поможет Мексике с развитием инфраструктуры для СПГ